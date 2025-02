Cerveteri, FDI: “Necessaria l’apertura in città di una farmacia notturna” –

Cerveteri, quanto si dovrà ancora attendere per l’attivazione di una farmacia che possa garantire un servizio notturno con personale addetto h 24? È questo che la cittadinanza si domanda a seguito di quanto emerso dalla risposta del sindaco Gubetti che, ad una interrogazione promossa e discussa dal consigliere Comunale Luigino Bucchi FDI, nel corso del consiglio comunale del 7 febbraio 2025, giustifica la mancata attivazione di un servizio notturno dovuto alla carenza di personale. Cerveteri, ha detto Bucchi – città vicina ai quarantamila abitanti con sei farmacie comunali gestite dalla municipalizzata Multiservizi Caerite, attualmente dispone solo di un servizio di reperibilità per le urgenze attivo presso la farmacia 5, e non di un servizio notturno con presenza che possa garantire il servizio h 24 come avviene nei comuni limitrofi dove questo servizio funziona regolarmente e molto bene già da diversi anni. La Multiservizi Caerite, gestore delle 6 farmacie, chiamata in causa, assicura comunque di essersi già attivata al riguardo, e la proposta di apertura di una farmacia comunale che garantisca un servizio h 24 come auspicato nell’interrogazione discussa da Bucchi, molto presto potrebbe diventare realtà anche nel comune di Cerveteri. Vigileremo ha aggiunto Bucchi – affinché il tutto non finisca nel buio di in un cassetto come spesso succede.