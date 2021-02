Share Pin 53 Condivisioni

Increduli i passanti che si sono ritrovati davanti alla scena

Sesso orale alla stazione di Ladispoli davanti a passanti e minori

Il degrado non è solo ambientale con incivili che abbandonano i rifiuti dove capita prima trasformando aree urbane in vere e proprie discariche abusive, o che imbrattano muri e panchine distruggendo l’arredo urbano.

Il degrado è anche comportamentale con gente, adulti e anche giovani, che non solo non hanno assoluta intenzione di rispettare le regole ma assumono comportamenti incivili che vanno a nuocere anche a chi è costretto ad assistervi impotente. Perché spesso a commentare o a riprendere chi in quel momento non rispetta il buon costume e gli altri, ci si rimette.

E la scena a cui increduli e sgomenti diversi passanti, tra cui anche molti minori, hanno dovuto assistere può essere ricondotta proprio a questo ultimo tipo di degrado.

Una delle zone più frequentate dalla città, la stazione Ferrovia di Ladispoli si è trasformata in una zona a luci rosse. Una giovane coppia si è cimentata in una prestazione di sesso orale, davanti all’ingresso della stazione, incuranti del via vai di gente, non solo pendolari in partenza o in arrivo, anche semplici cittadini che stavano transitando nella zona.

La speranza ora è che qualcuno magari intervenga per punire i responsabili e soprattutto per cercare di fare in modo che nessuno debba più assistere a queste scene.

