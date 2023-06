Serie A 2023-2024: cosa aspettarsi?

Napoli in pole, Inter pronta a inseguirlo

Mancano ancora due mesi al prossimo campionato di Serie A, ma possiamo già pensare a cosa aspettarci. Al netto dei colpi di calciomercato che non possiamo prevedere, è logico pensare che il Napoli sia il candidato numero uno per la vittoria del tricolore. Questo perché dispone di una rosa fortissima, che in Italia ha dominato ogni avversario, arrivando a conquistare lo scudetto con 6 giornate d’anticipo. Il fatto di poter schierare 6 attaccanti e più centrocampisti di qualità e quantità – su tutti Lobotka, il metronomo del centrocampo partenopeo – è un vantaggio non da poco sulla concorrenza. L’unico dubbio su questa squadra ha a che fare con la difesa, considerando che Kim al 90% lascerà Napoli. Tuttavia anche quando Koulibaly lasciò il Vesuvio tutti erano certi che la dirigenza non avrebbe trovato un sostituto degno, e invece…

I nerazzurri ci proveranno

Se il Napoli oggi è in pole per la vittoria dello scudetto, sempre se non si priverà dei big Osimhen e Kvaratskhelia, subito dietro troviamo l’Inter di Inzaghi, che potrà operare bene sul mercato avendo a disposizione la liquidità necessaria per rinforzarsi. Il fatto di non dover far cassa vendendo un big, come è capitato nelle ultime stagioni, è un’ottima notizia per la società e per la tifoseria. Confermando quasi in toto l’11 titolare e potenziandolo attraverso innesti mirati, sarà possibile godere il prossimo anno di un calcio a tinte nerazzurre piacevole, sul quale chiunque potrà dire la propria attraverso l’ app scommesse di Unibet. Difficilmente vedremo l’Inter capitolare altre 12 volte, come in occasione della scorsa Serie A, perché Inzaghi stavolta sarà chiamato a fare benissimo in campionato. Con questo non si vuole certo dire che le altre competizioni, tra cui la Champions League, verranno snobbate, ma la seconda stella sarà la priorità.

E per quanto riguarda le altre big?