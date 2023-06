Cerveteri e la riunione no antenna: facciamo chiarezza

Riunione no antenna: il comitato dà appuntamento alla cittadinanza, poi il rinvio. L’amministrazione dice che la data non è mai stata definita

C’è molta confusione in quel di Cerveteri dove i cittadini sono disorientati a causa di diverse informazioni che sono circolate in queste ore sui social network. Nei mesi scorsi l’installazione di un’antenna telefonica in pieno centro cittadino ha fatto molto discutere e sono nati diversi comitati che hanno cercato di far sentire la propria voce. Con l’obiettivo di cercare di arginare il fenomeno e spiegarne le conseguenze, i comitati hanno pensato di organizzare una conferenza stampa con l’architetto Ricci alla quale hanno invitato la cittadinanza. In queste ore, ha iniziato a circolare una locandina nella quale si dava appuntamento per il 23 giugno alle ore 18 al Granarone. Tuttavia, è poi arrivata la rettifica da parte di alcuni cittadini che hanno diffuso la notizia secondo la quale l’assemblea sarebbe stata rinviata per problemi tecnici legati alla concessione degli spazi.

Abbiamo contattato l’amministrazione che dal canto suo ha risposto di non aver mai fissato ufficialmente la data e che quella locandina era passata attraverso i canali istituzionali. Per cui non si tratterebbe di una revoca nella concessione degli spazi, ma di un’assemblea formalmente mai indetta.

Nei prossimi giorni seguiranno chiarimenti.