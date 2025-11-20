Semaforo rosso, bilancio salato: il T-Red di Cerveteri colpisce quasi 3.000 volte

Nonostante la Posizione Nota, l’Aurelia a Cerenova Registra un Implacabile Tasso di Infrazioni

Mentre i riflettori sono puntati sui controlli intensificati a Ladispoli, anche la vicina Cerveteri si conferma terreno fertile per le sanzioni stradali, in particolare lungo la trafficata Statale Aurelia. Questa importante arteria non è solo intrinsecamente pericolosa, ma è anche teatro di manovre ad alto rischio da parte degli automobilisti.

I dati diffusi dalla Polizia Locale di Cerveteri (Comando di via Friuli) sono netti: nei primi dieci mesi del 2025, sono stati multati ben 2.900 conducenti per non aver rispettato l’obbligo del semaforo rosso. Ciò si traduce in circa 300 verbali emessi ogni mese.

Il dispositivo in questione, il T-Red, opera senza sosta all’incrocio con via Fontana Morella e sulla Aurelia in direzione Civitavecchia, presso l’ingresso della frazione di Cerenova. L’implacabilità del sistema non sembra scoraggiare i trasgressori: il comandante Cinzia Luchetti ha confermato che il trend si mantiene stabile rispetto al 2024, quando i verbali avevano raggiunto quota 4.000.

Non Solo Semafori: Le Violazioni Orrizzontali

Oltre alle infrazioni semaforiche, gli agenti della Municipale hanno concentrato l’attenzione anche sulle violazioni meno evidenti, sanzionando una ventina di automobilisti indisciplinati ai sensi dell’articolo 40 del Codice della Strada.

Questo articolo disciplina il mancato rispetto della segnaletica orizzontale. Tra le infrazioni più comuni rilevate figurano:

Inversioni a U pericolose.

pericolose. L’attraversamento della doppia striscia continua per accedere alle frazioni agricole, evitando di allungare il percorso per effettuare inversioni regolari.

Tale pratica è particolarmente diffusa e problematica anche a Ladispoli, in zone come Olmetto Monteroni. Considerando tutte le tipologie di contravvenzioni (velocità, sosta, ecc.), le sanzioni totali emesse a Cerveteri in un anno superano ampiamente le 20.000 unità.