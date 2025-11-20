 
CittàLadispoli

A Ladispoli un pomeriggio speciale in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

20 Novembre 2025

Su iniziativa di Rete Rosa, martedì 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà un incontro dedicato all’ascolto, al confronto e al sostegno reciproco. L’appuntamento, che fa seguito alle iniziative degli scorsi anni, si terrà presso il Gran Bar Nazionale a partire dalle ore 16:00.

“Care Amiche – ha scritto Caterina De caro, promotrice dell’evento – in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, ho pensato a un incontro pomeridiano di condivisione, riflessione e solidarietà. Sarà un momento per ascoltarci, confrontarci e sostenerci, per dare voce al coraggio, alla dignità e alla forza di ogni donna. Insieme possiamo dire NO alla violenza e SÌ al rispetto e alla libertà. Vi aspetto, perché ogni presenza è importante. Portiamo comunque le nostre rose rosse da piantare nel giardino come simbolo e omaggio a quante di noi hanno pagato col sangue. Un ringraziamento speciale al mio amico Marco Nica che per consentire la celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, si è messo a disposizione cambiando addirittura il giorno di chiusura settimanale del Bar”.

Per poter partecipare è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

