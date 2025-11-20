Fiumicino: controlli di Polizia di Stato , Carabinieri e Guardia di Finanza presso l’aeroporto

Intensificati i controlli all’interno dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei senza fissa dimora, del trasporto abusivo e dei reati predatori ai danni dei viaggiatori.

Le operazioni si sono concentrate nelle aree più frequentate dello scalo romano, caratterizzate dalla presenza di numerosi passeggeri provenienti da voli nazionali e internazionali. La Polizia di Frontiera di Fiumicino, congiuntamente a Carabinieri e Guardia di Finanza, ha controllato con l’ausilio dei cani anti droga 60 persone sospette, allontanato 11 senza fissa dimora, identificato 6 soggetti intenti a offrire servizi di trasporto non autorizzati, verificando la regolarità dei veicoli in servizio.

I controlli effettuati nella giornata di mercoledì 19 novembre rientrano nel più ampio piano di sicurezza predisposto dalle autorità aeroportuali e dalle forze dell’ordine, volto a garantire la sicurezza ai viaggiatori e ridurre gli episodi di abusivismo.