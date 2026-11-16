Scuole di nuovo nel mirino delle minacce seriali: falso allarme bomba e mensa avvelenata

Segnalazioni anche a Cerveteri e Ladispoli

Una nuova ondata di email minatorie ha colpito diversi istituti scolastici (anche nel nostro territorio) attraverso i sistemi di protocollo e le bacheche digitali. Il messaggio, contenuto in un file PDF allegato e firmato con la sigla “M.A.”, denuncia generiche richieste ignorate e annuncia due gravi pericoli imminenti:

Allarme bomba: la presenza di un ordigno ad alto potenziale programmato per esplodere entro 40 minuti, capace secondo l’autore di distruggere l’intera strada.

la presenza di un ordigno ad alto potenziale programmato per esplodere entro 40 minuti, capace secondo l’autore di distruggere l’intera strada. Contaminazione alimentare: il presunto avvelenamento del cibo e delle provviste della mensa scolastica tramite la complicità di un dipendente.

L’episodio ricalca un copione ormai noto, caratterizzato da scadenze strettissime per massimizzare la pressione psicologica sui dirigenti scolastici, costretti a valutare in pochi minuti l’eventuale evacuazione. Finora, tuttavia, tutte le segnalazioni analoghe si sono rivelate infondate a seguito dei controlli.

Proprio per fronteggiare questo fenomeno seriale, il 13 novembre 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso alle scuole una direttiva del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il documento invita gli istituti e le amministrazioni a gestire le minacce telematiche con estremo equilibrio e coordinamento, raccomandando grande cautela nella comunicazione pubblica per evitare che la diffusione di notizie non verificate amplifichi il panico e l’insicurezza collettiva.