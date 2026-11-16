Scuole di nuovo nel mirino delle minacce seriali: falso allarme bomba e mensa avvelenata

Segnalazioni anche a Cerveteri e Ladispoli
Una nuova ondata di email minatorie ha colpito diversi istituti scolastici (anche nel nostro territorio) attraverso i sistemi di protocollo e le bacheche digitali. Il messaggio, contenuto in un file PDF allegato e firmato con la sigla “M.A.”, denuncia generiche richieste ignorate e annuncia due gravi pericoli imminenti:
- Allarme bomba: la presenza di un ordigno ad alto potenziale programmato per esplodere entro 40 minuti, capace secondo l’autore di distruggere l’intera strada.
- Contaminazione alimentare: il presunto avvelenamento del cibo e delle provviste della mensa scolastica tramite la complicità di un dipendente.
L’episodio ricalca un copione ormai noto, caratterizzato da scadenze strettissime per massimizzare la pressione psicologica sui dirigenti scolastici, costretti a valutare in pochi minuti l’eventuale evacuazione. Finora, tuttavia, tutte le segnalazioni analoghe si sono rivelate infondate a seguito dei controlli.
Proprio per fronteggiare questo fenomeno seriale, il 13 novembre 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso alle scuole una direttiva del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il documento invita gli istituti e le amministrazioni a gestire le minacce telematiche con estremo equilibrio e coordinamento, raccomandando grande cautela nella comunicazione pubblica per evitare che la diffusione di notizie non verificate amplifichi il panico e l’insicurezza collettiva.