Una giornata di sole, entusiasmo e partecipazione ha accompagnato la tredicesima edizione della manifestazione sportiva. Protagonisti gli alunni, le famiglie e i docenti, insieme alle associazioni e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Cerveteri, grande successo per la 13ª Maratonina dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”: una festa di sport, scuola e solidarietà –

CERVETERI – Una grande festa dello sport, della condivisione e dello spirito di comunità. Si è svolta in una splendida giornata di sole la 13ª edizione della Maratonina dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri, un appuntamento ormai consolidato che, anche quest’anno, ha saputo coinvolgere studenti, genitori, insegnanti e cittadini in una mattinata all’insegna dell’attività fisica e del divertimento.

Un autentico fiume di piccoli e grandi atleti ha colorato il percorso della manifestazione, con partenza e arrivo davanti all’istituto scolastico, trasformando le strade circostanti in un vivace scenario di entusiasmo, sorrisi e partecipazione.

Le gare hanno preso il via alle ore 10, con la partenza degli alunni della scuola primaria, protagonisti dei primi momenti della manifestazione. A seguire, spazio alla tradizionale e attesissima “Marcia dei Paperini”, che ha visto protagonisti i più piccoli, regalando momenti di tenerezza e allegria al numeroso pubblico presente.

La mattinata è proseguita con le competizioni dedicate agli studenti della scuola secondaria e con le coinvolgenti staffette dei genitori, che hanno aggiunto un ulteriore momento di divertimento e condivisione, dimostrando come lo sport possa rappresentare un importante punto d’incontro tra scuola e famiglia.

A rendere ancora più speciale l’iniziativa è stata la presenza di un pubblico delle grandi occasioni, che ha accompagnato ogni fase delle gare con applausi, incoraggiamenti e grande calore, contribuendo a creare un’atmosfera di autentica festa.

Fondamentale il lavoro del Comitato Genitori, vero motore organizzativo della manifestazione, impegnato con dedizione e spirito di collaborazione in tutte le fasi dell’evento: dalla preparazione dei pacchi gara all’allestimento degli stand, fino all’organizzazione della lotteria conclusiva.

Un impegno prezioso che testimonia quanto la partecipazione attiva delle famiglie possa contribuire alla crescita della comunità scolastica e alla realizzazione di iniziative capaci di coinvolgere l’intero territorio.

Determinante anche il contributo dell’Etrusca Atletica, che ha messo a disposizione la propria esperienza e professionalità occupandosi dell’allestimento del percorso, delle classifiche finali e delle attività di riscaldamento dei giovani atleti.

La manifestazione si è svolta inoltre grazie alla collaborazione del gruppo Cerveteri in Cammino, impegnato nel presidio del percorso, garantendo un importante supporto organizzativo durante lo svolgimento delle competizioni.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, per la professionalità e l’attenzione dimostrate nel contribuire alla sicurezza e alla buona riuscita dell’iniziativa.

Tra i ringraziamenti anche quelli al consigliere Enrico Alessandrini, alla presidente della Croce Rossa Italiana e alla dottoressa Marina Lazzaro, per la loro presenza e vicinanza alla manifestazione.

La tredicesima edizione della Maratonina si è così conclusa nel segno dell’entusiasmo e della soddisfazione, confermando il valore di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra scuola, famiglie, associazioni e istituzioni.

Una giornata nella quale, al di là dei risultati sportivi, a vincere sono stati soprattutto la partecipazione, l’amicizia e il piacere di stare insieme.

Perché la Maratonina della “Salvo D’Acquisto” non è soltanto una competizione, ma un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni i valori più autentici dello sport: rispetto, impegno, collaborazione e spirito di squadra.