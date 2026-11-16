La Polizia Stradale rende nota la programmazione settimanale dei controlli elettronici della velocità. Postazioni previste sulla Cassia, sull’autostrada A12 Roma-Tarquinia e sull’A24 Roma-Teramo. Astral Infomobilità richiama gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità.

Autovelox nel Lazio, ecco dove saranno i controlli dal 16 al 22 novembre: tre giornate di verifiche sulle principali arterie stradali –

LAZIO – Nuova settimana di controlli elettronici della velocità sulle strade del Lazio. Nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale, la Polizia Stradale ha reso nota la programmazione delle postazioni autovelox previste dal 16 al 22 novembre 2026, con verifiche che interesseranno alcune delle principali arterie di collegamento della regione.

Il calendario, diffuso attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità della Regione Lazio, individua tre giornate nelle quali saranno effettuati controlli elettronici della velocità, con l’obiettivo di contrastare comportamenti di guida pericolosi e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Autovelox nel Lazio: il calendario dei controlli

Secondo la programmazione settimanale comunicata dalla Polizia Stradale, le verifiche interesseranno i seguenti tratti stradali:

Martedì 17 novembre 2026: Strada Statale 2 Cassia, nel territorio di Viterbo.

Sabato 21 novembre 2026: Autostrada A12 Roma-Tarquinia, nel territorio di Roma.

Domenica 22 novembre 2026: Autostrada A24 Roma-Teramo, nel territorio di Roma.

Tre appuntamenti distribuiti nell’arco della settimana, che coinvolgeranno collegamenti particolarmente importanti per la mobilità regionale, utilizzati quotidianamente da automobilisti, pendolari e mezzi di trasporto.

La comunicazione indica le strade e le giornate interessate, senza specificare gli orari e i punti esatti nei quali saranno posizionati i dispositivi di rilevamento.

Sicurezza stradale e prevenzione: l’importanza di rispettare i limiti

La pubblicazione del calendario settimanale rientra nelle attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti della strada.

I controlli elettronici della velocità rappresentano uno degli strumenti utilizzati per contrastare l’eccesso di velocità, un comportamento che può aumentare significativamente il rischio e la gravità degli incidenti stradali.

Rispettare i limiti significa non soltanto evitare sanzioni amministrative, ma soprattutto contribuire alla sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Particolare attenzione deve essere prestata nei tratti caratterizzati da traffico intenso, condizioni meteorologiche sfavorevoli o situazioni che richiedono una maggiore prudenza alla guida.

L’appello di Astral Infomobilità agli automobilisti

Attraverso la diffusione della programmazione settimanale, Astral Infomobilità rinnova il proprio invito alla prudenza, accompagnando la comunicazione con un messaggio semplice e diretto: «Rispetta i limiti di velocità».

Un richiamo che assume particolare significato in un periodo nel quale la sicurezza stradale continua a rappresentare una priorità per le istituzioni e per gli organismi impegnati nella prevenzione degli incidenti.

La conoscenza preventiva delle giornate di controllo costituisce un’occasione per sensibilizzare gli automobilisti, ricordando che il rispetto delle regole deve essere costante e non limitato esclusivamente ai tratti sottoposti a verifica elettronica.

Controlli programmati e attenzione alla guida

Il calendario diffuso riguarda le postazioni mobili di controllo elettronico della velocità comunicate per la settimana dal 16 al 22 novembre e non esclude la possibilità di ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Gli automobilisti sono pertanto invitati a mantenere una condotta di guida responsabile, rispettando la segnaletica, i limiti previsti e le distanze di sicurezza.

La prevenzione degli incidenti comincia da ogni singolo conducente: moderare la velocità, evitare distrazioni e rispettare le regole significa contribuire concretamente alla tutela della vita.

Un principio che va oltre la presenza degli autovelox e che dovrebbe accompagnare ogni spostamento, sulle strade urbane come sulle grandi arterie regionali.

Perché arrivare a destinazione in sicurezza è sempre più importante che arrivare qualche minuto prima.

Fonte: Polizia Stradale – Programmazione settimanale dei controlli elettronici della velocità, diffusa da Astral Infomobilità – Regione Lazio, 16-22 novembre 2026.