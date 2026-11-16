In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, numerosa partecipazione all’iniziativa promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana e dalla FIAB. Il vicepresidente della Consulta cittadina sulla sicurezza stradale, Mauro Tanfi: «La collaborazione tra le associazioni rappresenta un passo importante per tutelare la sicurezza dei ciclisti».

Roma, una pedalata per ricordare le vittime della strada: associazioni unite per chiedere maggiore sicurezza –

ROMA – Una pedalata per ricordare chi ha perso la vita sulle strade, ma soprattutto per ribadire con forza che la sicurezza stradale deve rappresentare una priorità condivisa dalle istituzioni, dalle associazioni e dall’intera collettività.

In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, Roma ha ospitato una significativa iniziativa di sensibilizzazione che ha visto una numerosa partecipazione di ciclisti, rappresentanti delle associazioni e cittadini, uniti da un messaggio chiaro: «Vogliamo strade più sicure. Basta morti».

La manifestazione si è svolta nell’ambito delle numerose iniziative patrocinate dalla Consulta cittadina sulla sicurezza stradale di Roma Capitale, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti e sulla necessità di garantire una mobilità sempre più sicura.

Una pedalata per la sicurezza e la memoria

Tra gli appuntamenti della giornata, particolare rilievo ha assunto la pedalata organizzata grazie alla collaborazione tra la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) del Lazio e di Roma.

L’iniziativa, accompagnata dagli slogan «Vogliamo strade più sicure» e «#BastaMorti», ha riunito numerosi partecipanti lungo un percorso che ha avuto come punto di riferimento Piazza Capranica, nel cuore della Capitale.

Qui, ad attendere i ciclisti, erano presenti altre associazioni impegnate nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, che hanno dato vita a un flash mob per ricordare le vittime e richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi concreti.

Un momento di partecipazione collettiva nel quale la memoria si è trasformata in un messaggio di responsabilità civile, con la volontà di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi della strada e del rispetto di tutti i suoi utenti.

Mauro Tanfi: «La collaborazione tra FCI e FIAB è un segnale importante»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Mauro Tanfi, vicepresidente della Consulta cittadina sulla sicurezza stradale di Roma Capitale, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per l’impegno dimostrato dalle associazioni coinvolte.

Tanfi ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti, evidenziando soprattutto l’importanza della collaborazione tra realtà associative che condividono l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei ciclisti.

«In particolare vorrei soffermarmi sulla collaborazione tra la FCI e la FIAB, tanto auspicata dal sottoscritto in passato e che oggi, con lungimiranza, vedo finalmente concretizzarsi attraverso un dialogo costruttivo e una maggiore consapevolezza della necessità di fare massa critica».

Il vicepresidente della Consulta ha inoltre richiamato il contributo degli interventi di Alessandro Malagesi, in rappresentanza della FCI Lazio, e di Pasquale Cartella, coordinatore regionale della FIAB Lazio, che hanno ribadito l’importanza di un percorso condiviso per rafforzare le iniziative a favore della sicurezza stradale.

Un’unità d’intenti che, secondo Tanfi, rappresenta un elemento fondamentale per rendere più incisiva l’azione delle associazioni e sensibilizzare maggiormente le istituzioni.

La partecipazione dell’onorevole Casu e del Team Terenzi Sport Eventi

Tra i presenti alla pedalata anche l’onorevole Casu, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso una tematica che coinvolge quotidianamente migliaia di cittadini.

Significativa anche la partecipazione del Team Terenzi Sport Eventi, rappresentato da Claudio Terenzi, che ha contribuito all’organizzazione della manifestazione, confermando la volontà di collaborare attivamente alla promozione di una mobilità più sicura.

La presenza di rappresentanti istituzionali, associazioni sportive e organizzazioni impegnate nella mobilità sostenibile ha evidenziato come la sicurezza stradale sia una responsabilità collettiva, che richiede collaborazione, continuità e impegno concreto.

Dalla memoria all’impegno: la sicurezza stradale come responsabilità condivisa

La Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada rappresenta un’occasione di riflessione, ma anche un richiamo alla necessità di trasformare la sensibilizzazione in azioni efficaci.

La tutela dei ciclisti, così come quella dei pedoni e di tutti gli utenti della strada, passa attraverso una maggiore attenzione alla prevenzione, al rispetto delle regole e alla diffusione di una cultura della sicurezza.

In questo contesto, la collaborazione tra la Federazione Ciclistica Italiana e la FIAB assume un significato particolarmente importante, perché dimostra come realtà differenti possano lavorare insieme per perseguire obiettivi comuni.

La numerosa partecipazione alla pedalata romana ha rappresentato un segnale di unità e determinazione, confermando la volontà delle associazioni di continuare a impegnarsi affinché la sicurezza dei ciclisti diventi una priorità sempre più concreta.

Perché ricordare le vittime della strada significa anche assumersi la responsabilità di evitare che altre vite vengano spezzate.

E il messaggio partito dalle strade di Roma è chiaro: la sicurezza non può essere soltanto uno slogan, ma deve diventare un impegno quotidiano, condiviso e concreto.