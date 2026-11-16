Una mattinata all’insegna della generosità e dell’impegno civile. Gli assessori Margherita Frappa e Marongiu hanno portato il saluto e la gratitudine dell’Amministrazione comunale ai volontari, con un messaggio speciale rivolto ai giovani e al valore della solidarietà.

Ladispoli, la solidarietà scende in campo: una comunità unita per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare –

LADISPOLI – Ci sono gesti semplici che racchiudono un significato straordinario. Un pacco di pasta, una confezione di biscotti, un prodotto alimentare donato possono trasformarsi in un segno concreto di vicinanza verso chi attraversa un momento di difficoltà. Piccoli gesti che, sommati insieme, raccontano la forza di una comunità capace di riconoscersi nei valori della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo.

È questo lo spirito che ha accompagnato, nella mattinata di sabato 14 novembre 2026, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un appuntamento dedicato alla raccolta di generi alimentari destinati alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità.

Anche Ladispoli ha partecipato a questa importante iniziativa, grazie all’impegno dei volontari che hanno dedicato il proprio tempo e le proprie energie a un gesto di autentica generosità.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni sono intervenuti l’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa e l’assessore Marongiu, che hanno portato personalmente il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale a quanti si sono impegnati nella raccolta.

Una presenza significativa, espressione del riconoscimento istituzionale verso un’iniziativa che va oltre la semplice donazione di beni alimentari, diventando occasione di partecipazione, responsabilità collettiva e cittadinanza attiva.

Margherita Frappa: «Una vera comunità si riconosce dalla capacità di esserci»

Particolarmente significativo il messaggio dell’assessora Margherita Frappa, che ha voluto richiamare il valore più profondo della solidarietà e l’importanza di non lasciare indietro nessuno.

«Una vera comunità si riconosce dalla capacità di “esserci”. Esserci significa assumersi responsabilità, tendere la mano a chi ha bisogno e scegliere di non voltarsi dall’altra parte».

Parole che racchiudono il senso di una giornata nella quale il volontariato diventa espressione concreta di attenzione verso gli altri.

L’assessora ha inoltre posto l’accento sul coinvolgimento delle nuove generazioni, sottolineando il valore educativo di esperienze capaci di trasmettere principi fondamentali attraverso l’esempio.

«Il coinvolgimento dei giovani rende questa iniziativa ancora più preziosa. Perché la solidarietà si insegna soprattutto attraverso l’esempio, e i nostri volontari rappresentano la più bella lezione di cittadinanza che possiamo offrire alle nuove generazioni».

Un messaggio che invita a riflettere sul ruolo fondamentale dei giovani nella costruzione di una società più attenta, inclusiva e consapevole.

Il volontariato come cuore pulsante della comunità

La Colletta Alimentare rappresenta ogni anno un’importante occasione per ricordare quanto la solidarietà possa tradursi in azioni concrete.

Dietro ogni prodotto donato si nasconde una scelta: quella di dedicare un piccolo pensiero a qualcuno che non si conosce, ma che condivide le stesse necessità, speranze e difficoltà della vita quotidiana.

In questo percorso, il contributo dei volontari assume un valore fondamentale. Sono loro, attraverso la disponibilità e l’impegno personale, a rendere possibile un’iniziativa che mette al centro la dignità delle persone e il sostegno reciproco.

La partecipazione delle nuove generazioni aggiunge un significato ulteriore, trasformando la giornata in una preziosa esperienza di educazione civica e solidarietà vissuta.

Ladispoli, una città che sceglie di esserci

La mattinata di sabato ha rappresentato un momento significativo per ribadire il valore di una comunità che sa mobilitarsi quando si tratta di aiutare chi ha bisogno.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine nei confronti di tutti coloro che, attraverso il proprio tempo e la propria generosità, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento rivolto ai volontari, ai giovani coinvolti e a quanti hanno scelto di partecipare alla raccolta alimentare.

Perché la solidarietà non si misura soltanto attraverso ciò che si dona, ma soprattutto attraverso la capacità di riconoscere nell’altro una persona da ascoltare, rispettare e sostenere.

E la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha ricordato ancora una volta che anche un piccolo gesto può diventare parte di qualcosa di molto più grande.

Una comunità è davvero forte quando nessuno viene lasciato indietro. E Ladispoli, ancora una volta, ha scelto di esserci.