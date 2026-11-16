Alla Sala Rossellini una partecipata cerimonia inaugurale alla presenza dell’assessora alla Cultura Margherita Frappa, del delegato alle Mostre Filippo Conte, degli artisti espositori e di numerosi cittadini. Quindici protagonisti raccontano la Natività attraverso creatività, passione e tradizione.

Ladispoli, la magia del Natale prende vita: inaugurata con successo la XXI Mostra dei Presepi tra arte, emozioni e tradizione –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Ci sono tradizioni che non conoscono il passare del tempo, perché custodiscono emozioni, ricordi e valori capaci di unire intere generazioni. Il presepe è una di queste: un piccolo universo di arte, spiritualità e memoria che, ogni anno, torna a raccontare la bellezza del Natale.

È proprio questa atmosfera ad aver accompagnato, sabato 14 novembre 2026, l’inaugurazione della XXI edizione della Mostra dei Presepi di Ladispoli, ospitata presso la Sala Rossellini, in via Duca degli Abruzzi 197, di fronte alla Chiesa di Santa Maria del Rosario.

Un appuntamento che ha riscosso un significativo successo di partecipazione, trasformando la cerimonia inaugurale in un momento di incontro, condivisione e valorizzazione delle tradizioni artistiche cittadine.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ladispoli attraverso l’Assessorato alla Cultura e organizzata dal delegato alle Mostre Filippo Conte, ha visto la presenza dell’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa, degli artisti espositori e di tanti cittadini che hanno voluto condividere l’apertura di una manifestazione ormai profondamente radicata nella vita culturale della città.

Il taglio del nastro e l’emozione di una tradizione che continua

Particolarmente significativo il momento del taglio del nastro, che ha segnato ufficialmente l’apertura della ventunesima edizione.

Un gesto simbolico, accompagnato dalla partecipazione dei presenti, che ha dato inizio a un nuovo percorso espositivo dedicato alla rappresentazione della Natività.

All’interno della Sala Rossellini, i visitatori hanno potuto ammirare creazioni originali, frutto della pazienza, dell’ingegno e della sensibilità degli artisti.

Opere differenti per materiali, tecniche e interpretazioni, ma accomunate dal desiderio di mantenere viva una delle espressioni più autentiche della cultura natalizia italiana.

Ogni presepe racconta una storia. Ogni dettaglio custodisce un’emozione. Ogni composizione diventa testimonianza di un patrimonio artistico che continua a rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

Margherita Frappa: la cultura come occasione di incontro e condivisione

La manifestazione conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la valorizzazione delle tradizioni e delle espressioni artistiche del territorio.

L’assessora Margherita Frappa ha sottolineato, nella presentazione dell’iniziativa, il significato culturale e sociale della mostra, evidenziando come l’arte presepiale rappresenti un importante strumento di partecipazione e di aggregazione.

Un appuntamento che non si limita alla semplice esposizione delle opere, ma diventa un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie e nuove generazioni alla bellezza delle tradizioni.

La Mostra dei Presepi rappresenta, infatti, un ponte ideale tra passato e presente, capace di accompagnare la comunità verso le festività natalizie attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Filippo Conte e il valore di ventuno edizioni

Dietro il successo di una manifestazione che raggiunge la sua ventunesima edizione si ritrovano continuità, impegno organizzativo e soprattutto la passione degli artisti.

Un percorso al quale contribuisce il lavoro del delegato alle Mostre Filippo Conte, organizzatore dell’iniziativa, che ha saputo mantenere vivo nel tempo un appuntamento particolarmente significativo per Ladispoli.

Ventuno edizioni rappresentano un traguardo importante, ma anche la testimonianza di una tradizione che continua a suscitare interesse e partecipazione.

Un patrimonio collettivo costruito grazie alla disponibilità degli espositori e alla volontà di offrire alla città uno spazio nel quale arte, creatività e memoria possano incontrarsi.

Quindici artisti, quindici modi di raccontare il Natale

Autentici protagonisti della XXI Mostra dei Presepi sono i quindici artisti espositori, ciascuno portatore di una propria visione artistica e interpretativa della Natività.

Le opere esposte sono firmate da:

Girolamo Termini, Paola Alessandrini, Rita Cappiello, Simonetta Imperato, Monica Potì, Anna Sbardella, Rita Consolini, Carmela Greco, Donato D’Angelo, Carla Cucco, Stefania De Angelis, Stefano Azzena, Elisa Azzena, Natalina Orru e Romeo D’Innocenzo.

Un insieme di sensibilità artistiche differenti che restituisce al pubblico la ricchezza e la varietà dell’arte presepiale.

Dalle ambientazioni tradizionali alle interpretazioni più personali, ogni creazione invita a soffermarsi sui particolari, sulle lavorazioni e sul messaggio che l’artista ha voluto trasmettere.

La mostra diventa così un viaggio tra fantasia e spiritualità, nel quale la manualità si trasforma in racconto e la tradizione assume nuove forme espressive.

Una mostra da visitare fino al 13 dicembre

Dopo il successo dell’inaugurazione, la XXI Mostra dei Presepi continuerà ad accogliere cittadini e visitatori fino a domenica 13 dicembre 2026, presso la Sala Rossellini di Ladispoli.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

Un’occasione per vivere un momento di serenità, riscoprire il fascino delle tradizioni e apprezzare il talento di chi, attraverso la propria creatività, contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale cittadino.

Perché il presepe non è soltanto una rappresentazione del Natale. È una storia che continua a essere raccontata, un’emozione che attraversa le generazioni e una luce che, ogni anno, torna ad accendersi nel cuore della comunità.

E a Ladispoli, grazie alla passione degli artisti e all’impegno di chi continua a custodire questa tradizione, quella luce è tornata a brillare.