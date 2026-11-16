Rieco SpA avvisa i cittadini: venerdì potrebbero verificarsi rallentamenti e mancati ritiri dei rifiuti. Confermati i servizi essenziali, mentre le utenze sono invitate a rispettare il normale calendario di raccolta.
Cerveteri, sciopero nazionale il 20 novembre: possibili disagi nella raccolta dei rifiuti –
CERVETERI – Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana nella giornata di venerdì 20 novembre 2026, in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato dall’organizzazione sindacale FP CGIL.
A comunicarlo è Rieco SpA, attraverso un avviso rivolto alle utenze, con il quale informa la cittadinanza delle possibili ripercussioni che l’astensione dal lavoro potrebbe determinare sul regolare svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del territorio.
Lo sciopero, previsto per l’intera giornata, potrebbe infatti comportare rallentamenti nelle operazioni quotidiane e, in alcuni casi, il mancato ritiro dei rifiuti esposti dalle utenze domestiche e non domestiche.
L’azienda invita tuttavia i cittadini a rispettare regolarmente il calendario della raccolta differenziata, esponendo i contenitori secondo le consuete modalità e negli orari previsti.
Una raccomandazione importante, poiché l’effettiva incidenza dello sciopero dipenderà dall’adesione del personale. Qualora gli operatori non partecipassero alla mobilitazione sindacale, il servizio sarà infatti garantito regolarmente, senza modifiche rispetto alla programmazione ordinaria.
Diversamente, nel caso in cui i rifiuti non venissero ritirati a causa dell’adesione allo sciopero, Rieco SpA raccomanda agli utenti di riportare i contenitori all’interno delle proprie abitazioni, evitando di lasciarli esposti lungo le strade o sui marciapiedi.
L’azienda precisa inoltre che i servizi eventualmente non effettuati non saranno recuperati con turni straordinari, ma verranno eseguiti in occasione della successiva giornata di raccolta prevista dal calendario.
Una disposizione finalizzata a garantire una gestione ordinata delle attività, limitando per quanto possibile le conseguenze dell’eventuale interruzione del servizio.
Nonostante la mobilitazione sindacale, saranno comunque assicurate le prestazioni minime indispensabili, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 146 del 1990, che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’avviso rappresenta dunque un invito alla collaborazione e al senso civico da parte della cittadinanza, affinché eventuali difficoltà possano essere affrontate senza compromettere ulteriormente il decoro urbano.
La giornata di venerdì 20 novembre sarà quindi caratterizzata da possibili variazioni nei servizi di igiene ambientale, la cui effettiva entità dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero nazionale.
Rieco SpA, nel ringraziare gli utenti per la collaborazione, invita tutti a seguire le indicazioni diffuse e a rispettare le normali modalità di conferimento dei rifiuti, scusandosi anticipatamente per gli eventuali disagi.