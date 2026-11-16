Sabato 28 novembre una mattinata per riflettere e dialogare. Apre Mapi Danna con la presentazione del libro “Intere”, poi la proiezione del cortometraggio pluripremiato “Majonezë”. Appuntamento a partire dalle ore 10:00 all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le Donne: letture, riflessioni, proiezioni, musica e fotografia in Sala Ruspoli a Cerveteri –

Una mattinata di letture, incontri unici e speciali, riflessioni, proiezioni di cortometraggi, musica e fotografia. In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, sabato 28 novembre a partire dalle ore 10:00 l’Amministrazione comunale di Cerveteri propone all’interno dei locali di Sala Ruspoli un momento culturale e condivisione aperto a tutta la cittadinanza.

“Il 25 novembre non può ridursi a una ricorrenza sul calendario né a un elenco di nomi che piangiamo per un giorno per poi tornare alla normalità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – È una data che ci obbliga a guardarci allo specchio come comunità e a chiederci non solo cosa possiamo fare, ma soprattutto cosa dobbiamo fermare, ogni singolo giorno. La violenza non nasce all’improvviso: si alimenta nel silenzio, nei pregiudizi tollerati, nel controllo scambiato per amore, nelle parole che feriscono prima ancora dei gesti. Per questo abbiamo scelto di incontrare la città a Sala Ruspoli attraverso l’arte e la cultura, con l’auspicio sincero di vedere in sala tanti giovani della nostra città: è insieme a loro, al loro sguardo sul mondo e alla loro capacità di costruire relazioni libere e paritarie, che possiamo trasformare una giornata di riflessione in un cambiamento reale, profondo e duraturo”.

“La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne è una data simbolo che ogni anno ci evidenzia un quadro agghiacciante, doloroso, sconvolgente sul numero di donne che hanno perso la vita per mano di chi anziché amarle le ha uccise: come Ente locale ciò che possiamo fare, oltre ad attivare e continuare a finanziare servizi di fondamentale importanza come il Centro Antiviolenza, è quello di fare in modo di alimentare la cultura del rispetto e dell’amore e anche quest’anno scegliamo di farlo con l’arte – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ascolteremo storie, testimonianze, vedremo volti e sguardi di donne, ci perderemo nella musica, nelle note, tra le foto che riempiranno Sala Ruspoli: la speranza è che questa mattinata, possa donarci una consapevolezza maggiore, sul non voltare mai lo sguardo altrove, sull’essere sempre attenti, imparare ad ascoltare e riflettere”.

“Per questa giornata – aggiunge Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri – abbiamo voluto invitare ufficialmente anche le scuole della nostra città, chiedendo alle Dirigenze Scolastiche, sebbene sia un sabato, di coinvolgere i propri alunni e alunne. Perché il contrasto alla violenza di genere è un qualcosa che si deve coltivare ogni giorno, giorno dopo giorno, sin da quando si è bambini e adolescenti: perché sono loro che non tra molti anni prenderanno le redini della nostra società e che dovranno diffondere la cultura del rispetto verso il prossimo. Oltre alla cittadinanza quindi, ci aspettiamo di trovare in Sala tanti ragazzi e altrettanti giovanissimi. Per parlare, per ascoltare, per non rimanere in silenzio”.

Ad aprire la mattinata, un momento estremamente toccante con la presentazione del libro di Mapi Danna, Maria Paola Danna all’anagrafe, giornalista e speaker radiofonica, che presenterà il libro “Intere”, un saggio narrativo tra storie, arte, psicologia, filosofia, imprese sportive e musica. Modererà l’incontro, la giornalista e autrice televisiva Alice Lopedote.

A seguire, sarà proiettato “Majonezë”, cortometraggio pluripremiato e candidato tra gli altri al David di Donatello come miglior corto di Giulia Grandinetti. Il racconto della giovane Elyria, capace di reagire alla repressione familiare che vuole imporre un matrimonio combinato. Una storia di forza, di riscatto e rinascita ambientata in un piccolo paese del sud dell’Albania, che lascia importanti spazi di riflessione e crescita. Ospite in collegamento, la regista del corto, che offrirà un racconto inedito su ciò che è accaduto nel dietro le quinte, tra emozioni, sguardi e sensazioni nel lavorare su un tema che attraversa culture e generazioni.

Due momenti artistici impreziosiranno la mattinata: la musica della cantautrice Cristiana De Bonis, in un’esibizione voce e chitarra acustica, tra sonorità mediterranee, folk e pop d’autore e la mostra fotografica “Sguardi interi”, volti, gesti e storie di donne colte nella loro forza e nella loro fragilità, mai ridotte a vittime.

Sempre legata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, lunedì 30 novembre invece in programma un ulteriore appuntamento: in Sala Ruspoli alle ore 10:00 si terrà l’evento conclusivo del progetto “Cassette Viola”, una mattinata di storie, testimonianze e dati sulla parità di genere nei luoghi di lavoro. Un momento di ascolto e confronto per rompere il silenzio, sensibilizzare la comunità e promuovere una rete di supporto sul territorio. Presenterà la mattinata, Ileana Aiese Cigliano della Cooperativa Sociale BeFree, realtà che gestisce il Centro Antiviolenza “Le Farfalle”