Allarme borseggi: dopo Ladispoli, colpito il mercato di Cerenova

Il vicesindaco: “Fenomeno noto, stiamo valutando di organizzare una task force con personale in borghese”

MARINA DI CERVETERI – La scia dei furti con destrezza nei luoghi affollati del litorale sembra non arrestarsi. Questa mattina, domenica, un episodio spiacevole ha turbato la consueta affluenza al mercato settimanale di Cerenova, dove alcuni borseggiatori sono entrati in azione riuscendo a derubare diverse persone impegnate tra i banchi.

L’episodio arriva a stretto giro dopo le numerose segnalazioni e gli allarmi registrati nelle settimane precedenti nella vicina Ladispoli, confermando come i malintenzionati tendano a spostarsi lungo la fascia costiera prendendo di mira le aree di maggiore aggregazione, come mercati rionali e zone commerciali.

Il copione è quello ormai noto: approfittando della calca e di un attimo di distrazione dei clienti intenti a fare acquisti, i responsabili agiscono rapidamente per sottrarre portafogli, borse e telefoni cellulari, per poi dileguarsi tra la folla.

A lanciare l’allarme sui social e nei gruppi di quartiere, subito dopo l’accaduto, è stato un cittadino, Emiliano, che ha voluto mettere in guardia i residenti attraverso un appello diretto: «Questa mattina al mercato di Cerenova c’è stato un fatto spiacevole: alcuni borseggiatori hanno derubato diverse persone. Fate molta attenzione quando ci andate e, se notate movimenti sospetti, chiamate subito le forze dell’ordine».

Un fenomeno ben noto alle istituzioni locali, che ora promettono contromisure più incisive: «Conosciamo bene questa problematica – ammette Riccardo Ferri, vicesindaco e assessore alla Polizia locale di Cerveteri –. Oltre a rinnovare l’invito alla massima attenzione, come Polizia Municipale stiamo valutando di organizzare una task force con personale in borghese, soprattutto in vista delle festività natalizie quando l’affluenza è destinata a crescere».

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