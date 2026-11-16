Aperte dal 18 novembre all’8 dicembre le candidature per il percorso avanzato di formazione sartoriale. Quindici posti disponibili per un progetto che unisce inclusione sociale, solidarietà, volontariato e cooperazione internazionale.

Ladispoli, torna “Fili di Speranza”: un corso gratuito di cucito per offrire nuove opportunità alle donne –

LADISPOLI – Il cucito come strumento di crescita personale, occasione di riscatto e opportunità per costruire il proprio futuro. Riparte nella diocesi di Porto-Santa Rufina “Fili di Speranza”, il progetto che attraverso la formazione sartoriale promuove l’inclusione sociale, la solidarietà e la valorizzazione delle competenze femminili.

Per il 2027 l’iniziativa propone un corso avanzato gratuito di taglio e cucito, rivolto a donne disoccupate che abbiano già acquisito le conoscenze di base e desiderino perfezionare le proprie capacità, anche in vista di possibili opportunità lavorative.

Un percorso che va ben oltre l’apprendimento di tecniche sartoriali, trasformandosi in un’esperienza di condivisione, autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Il progetto è promosso da Terra e Missione APS insieme alla Confraternita Santa Maria del Rosario, con la collaborazione del CIOFS FP Lazio e il sostegno della Caritas di Porto-Santa Rufina e del Comune di Ladispoli.

Sono 15 i posti disponibili, di cui due riservati a religiose e laiche consacrate appartenenti a Istituti secolari. Per accedere alla selezione sarà necessario possedere un attestato di frequenza a un corso base di cucito. Le candidature saranno aperte non soltanto alle ex allieve di “Fili di Speranza”, ma anche a coloro che abbiano conseguito la certificazione presso altre scuole, associazioni o enti formativi.

Le lezioni prenderanno il via a gennaio 2027 e proseguiranno fino a giugno, nei locali della Parrocchia Santa Maria del Rosario di Ladispoli, in via Odescalchi 181. Il programma prevede complessivamente 60 ore di formazione, distribuite in 20 incontri in presenza, indicativamente per tre sabati al mese, dalle ore 9 alle 12.

Durante il percorso le partecipanti saranno accompagnate nella progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento e accessori, sperimentando tecniche sartoriali avanzate e sviluppando competenze creative e professionali.

Ma il valore dell’iniziativa risiede anche nella sua dimensione umana e solidale. Accanto alle attività formative, infatti, le partecipanti potranno vivere un’esperienza di volontariato presso la Caritas di Porto-Santa Rufina o altre realtà del territorio diocesano, secondo modalità concordate.

Un’occasione per mettere a disposizione degli altri il proprio tempo, rafforzando quello spirito di comunità che rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto.

Anche per il 2027 sarà confermata la vocazione internazionale di “Fili di Speranza”, grazie al gemellaggio con la scuola di cucito di Djalingo, in Camerun, promossa dalle Missionarie dell’Immacolata-PIME.

Attraverso videocollegamenti, scambi di esperienze e attività condivise, le donne coinvolte nei due percorsi potranno confrontarsi, conoscersi e costruire legami di solidarietà capaci di superare le distanze geografiche e culturali.

Il progetto guarda inoltre alla valorizzazione del lavoro realizzato durante l’anno: i capi e gli accessori confezionati dalle allieve potranno infatti diventare protagonisti della sfilata di moda “Fili di Speranza”, prevista nei mesi successivi alla conclusione delle lezioni.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e le partecipanti potranno beneficiare di un supporto personalizzato per la preparazione del curriculum vitae, uno strumento utile per presentare le competenze acquisite e affacciarsi al mondo del lavoro.

Le candidature potranno essere presentate dal 18 novembre all’8 dicembre 2026, inviando il curriculum vitae aggiornato e una copia dell’attestato relativo a un corso base di cucito all’indirizzo email info@terraemissione.org.

Un’iniziativa che conferma come la formazione, quando incontra la solidarietà, possa diventare un’opportunità concreta di crescita e inclusione. Perché dietro ogni filo intrecciato non nasce soltanto un nuovo capo, ma può prendere forma una nuova possibilità di futuro.