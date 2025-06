Scuolambiente: gli studenti dell’IC Giovanni Cena di Cerveteri presentano i loro progetti innovativi su mare e territorio

Le classi dell’IC Giovanni Cena secondaria di primo grado di Cerveteri hanno presentato i loro lavori a conclusione dei percorsi proposti durante l’anno dall’Associazione Scuolambiente.

Alla presenza dell’Assessore Federica Battafarano i ragazzi delle 3° A, B e C hanno prodotto una serie di lavori multimediali estremamente creativi e ricchi di informazioni, testimoniando così la capacità di approfondire e rielaborare i contenuti e le esperienze vissute durante il percorso “Vivere il Mare” che li ha portati alla conoscenza della costa e dei problemi relativi all’erosione e all’inquinamento. I ragazzi delle classi 1°A, B, C, D che avevano aderito al progetto “Girovagando per il territorio” hanno invece elaborato una mappa interattiva che consente, attraverso un QRcode, di individuare i maggiori punti di interesse turistico di Cerveteri e del comprensorio. L’Assessore Battafarano ha accolto con interesse questa proposta di lavoro promettendo di inserire il QRcode all’interno del sito del Comune e di quello Museale, in modo da dare a tutti i visitatori la possibilità di avere una guida virtuale ai siti di maggior interesse storico, archeologico e naturalistico.

“Siamo molto soddisfatte di come gli studenti hanno accolto i progetti e di come hanno saputo rielaborare, grazie alla preziosissima guida delle insegnanti Galletta Angiolini e Gomma, le idee e i suggerimenti che abbiamo sviluppato nel corso degli incontri. È stato molto interessante vedere come la scuola abbia saputo integrare la narrazione orale, le esperienze vissute sul campo attraverso le visite guidate, con la tecnologia più innovativa” ha detto la Presidente dell’Associazione Scuolambiente.