Poesia in festa: ll’I.C Ladispoli 1 si prepara a celebrare l’arte e la bellezza delle parole

Venerdì 6 giugno 2025, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ospiterà una mattinata speciale dedicata alla poesia, alla musica e all’arte: “Poesia in Festa”, un evento pensato per valorizzare la creatività degli studenti e promuovere la cultura in tutte le sue forme.

La giornata inizierà alle ore 9:30 con la presentazione delle poesie di Francesco Campagna, autori della raccolta Naufragare, che offrirà agli alunni uno sguardo profondo sul potere evocativo della parola poetica.

Alle ore 10:30, la classe 1B presenterà una selezione di poesie dello stesso autore tradotte in francese, dimostrando sensibilità linguistica e capacità interpretativa.

Alle ore 11:00, spazio all’arte visiva con l’intervento della prof.ssa Mara Ciavarella, che guiderà i presenti alla scoperta di Caravaggio con “Il Caravaggio svelato”, un viaggio affascinante tra intuizioni artistiche e bellezza nascosta.

Infine, alle ore 11:30, la prof.ssa Paola Turchetta dirigerà un Concerto Speciale insieme ai Talenti dei Suoi Alunni, concludendo la mattinata in musica e armonia, tra emozioni condivise e applausi.

L’evento è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, la quale ritiene che la poesia, l’arte e la musica siano strumenti educativi fondamentali per la crescita degli studenti, in grado di stimolare sensibilità, pensiero critico e partecipazione attiva alla vita scolastica.

Il filo conduttore dell’intera manifestazione sarà l’intreccio tra natura, arte e sentimento, come recita uno dei versi scelti per l’occasione: “Il profumo degli alberi è balsamo essenziale che soffia al cuore…”.

Un messaggio forte ma allo stesso tempo semplice e autentico, che ha attraversato tutte le attività svolte durante quest’anno scolastico all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1.