La Dinamo Ladispoli e’ in semifinale di Coppa Lazio

I ragazzi della squadra Under 15 Gold della Pallacanestro Dinamo Ladispoli hanno raggiunto la semifinale della Coppa Lazio FIP, proseguendo un percorso stagionale solido e ricco di soddisfazioni.

La partita si disputerà Domenica 8 Giugno alle 10:00 presso il PalaTiber di Via Bertini Attilj 45 a Roma, e rappresenta un’importante occasione per i ragazzi ladispolani di confrontarsi a un alto livello, dando continuità al lavoro svolto durante l’anno sotto la guida di coach Carlo Acconciamessa. Gli avversari di turno sono i parieta’ del Roma Eur Basket, formazione con individualita’ importanti e ottimo gioco di squadra; la formula quest’anno non prevede partite di Andata e Ritorno, ma gara unica su campo neutro. La vincente incontrera’ poi, in data ancora da stabilire da parte della Federazione, l’analoga dell’altro scontro diretto tra Academy Terracina e Stella Marine Ostia per stabilire cosi’ a chi verra’ assegnato l’ambito Trofeo regionale.

In qualsiasi caso, il raggiungimento della semifinale rappresenta di per se’ un traguardo che premia l’impegno abituale dei ragazzi in palestra e conferma la qualità del progetto sportivo portato avanti dalla società, che invita familiari, amici e appassionati a seguire la squadra e a sostenere i giovani atleti in questa importante fase finale della stagione.