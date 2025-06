“Cerveteri: Fermiamo il massacro! Circolo PD ‘David Sassoli’ alla manifestazione del 7 giugno per Gaza”

Appuntamento alla stazione Fs di Ladispoli alle 11.45

Cerveteri, 5 giu. – “A Gaza un’intera popolazione è stremata, affamata, costretta a fuggire sotto le bombe. Interi ospedali distrutti, case rase al suolo, vite spezzate. Questo non è un conflitto: è un massacro che va fermato ora! Per questo sabato prossimo, il Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’ sarà in piazza a Roma, alla manifestazione nata dalla volontà di unire le voci di chi chiede il cessate il fuoco immediato, la fine dell’occupazione e il rispetto dei diritti umani fondamentali. In un momento in cui il silenzio rischia di diventare complice, vogliamo alzare la voce per la dignità e la vita e per dire basta alla guerra!”. Così una nota del circolo Pd di Cerveteri, ‘David Sassoli’, annuncia la partecipazione alla mobilitazione ‘In piazza per Gaza’. Il corteo partirà alle 14 da Piazza Vittorio Emanuele II e si concluderà a Piazza San Giovanni in Laterano.

Per tutti gli interessati, l’appuntamento è sabato 7 giugno alle ore 11.45 alla stazione Fs di Ladispoli. Consigliato l’acquisto di un biglietto BIRG che consente l’andata e il ritorno sul treno e l’uso dei mezzi pubblici a Roma.

Circolo Pd Cerveteri ‘David Sassoli’