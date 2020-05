Condividi Pin 1 Condivisioni

Azione Fiumicino: “A parte la ripulitura della palestra, del resto delle cose proclamate non c’è nessuna traccia”

Scuola Marchiafava Fiumicino: solo imbellettatura aspettiamo i lavori –

Riceviamo e pubblichiamo –

“Era il 13 maggio quando abbiamo sollecitato come Azione Fiumicino di programmare velocemente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre scuole. Stiamo fermi da tempo e bisognerebbe approfittare del momento per migliorare ed adeguare le nostre strutture scolastiche. Ieri alcune testate pubblicavano un articolo sugli interventi fatti a Marchiafava. A questo punto è parsa spontanea la domanda: ma quali interventi? Abbiamo potuto verificare che effettivamente, a parte la ripulitura della palestra, del resto delle cose proclamate non c’è nessuna traccia, niente spogliatoi e niente aula nuova. Ma allora ci domandiamo a cosa servono questi proclami? Ma pensano davvero che la gente sia così addormentata? Consigliamo vivamente di passare dalle parole ai fatti. Il tempo passa e non vorremmo ritrovarci a settembre a rincorrere i problemi”.

Giovanna Onorati e Massimiliano Catini – Azione Fiumicino