Condividi Pin 4 Condivisioni

L’edificio è stato evacuato e l’appartamento colpito dalle fiamme risulta inagibile

A fuoco appartamento: 40enne intossicato –

Paura questa mattina intorno alle 7.30 in via Riesi, in zona Borghesiana.

A fuoco appartamento: 40enne intossicato

Un appartamento è andato a fuoco mettendo in allerta tutti i condomini del palazzo che prima dell’arrivo dei vigili del fuoco hanno evacuato l’edificio.

Sul posto si sono portati due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala dei vigili del fuoco, un’autobotte, il carro autoprotettori e il funzionario di servizio.

Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto ha provveduto a spegnere l’incendio sviluppatosi all’interno dell’appartamento.

Durante l’intervento è stato soccorso il proprietario, un 40enne di nazionalità italiana, che è stato affidato al personale medico del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo, per intossicazione.

L’appartamento è inagibile per l’incendio che si è sviluppato al suo interno.