Riapertura Regioni dal 3 giugno: a rischio la riapertura di Lombardia, Piemonte e forse Emilia Romagna

Il ministro della Salute, Roberto Speranza: “La curva continua a piegarsi dal lato giusto, ma serve cautela”

E’ attesa per la riapertura dei confini regionali, ma il 3 giugno Piemonte, Lombardia e forse l’Emilia Romagna potrebbero rimanere ancora chiuse per altre due settimane. Il movito – come riportato da Tgcom 24 – il numero di contagi presenti soprattutto nel Nord -Ovest.

I dati ufficiali, secondo cui si potrebbe stabilire l’apertura o la chiusura anche di queste regioni, dovrebbero arrivare il 29 maggio, anche se la decisione potrebbe slittare di qualche giorno.

C’è poi la questione relativa alla “chiusura” di alcuni governatori del Sud, come Sardegna e Sicilia, che temono l’arrivo di persone dalle zone più colpite dal coronavirus.

Il ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli ha spiegato inoltre che a metà settimana saranno effettuate delle valutazioni sull’apertura del 3. “Bisogna aspettare i dati, noi abbiamo deciso un metodo con le Regioni, che ci sembra quello più corretto anche nei confronti delle persone, che è il metodo della assoluta e totale trasparenza”.

“Le Regioni ci forniscono giorno per giorno i dati sui contagi e tutti i dati sanitari e il Ministero della Salute fa la valutazione dei dati. Quindi a metà di questa settimana si farà una valutazione sulla riapertura dei confini regionali”.