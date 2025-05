La DG Marino ha assicurato che non ci saranno problemi per gli studenti. Previsto un incontro con la rettrice de La Sapienza la prossima settimana

Scienze infermieristiche a Bracciano, l'incontro con la Asl

Il progetto della Asl Roma 4 di spostare Scienze infermieristiche da Bracciano a Civitavecchia ha visto il sindaco della città lacustre, Marco Crocicchi, muoversi in prima persona per impedire l’attuazione di una decisione che egli ritiene altamente dannosa per il territorio braccianese.

Ieri si è svolto a Bracciano il preventivato incontro con la Direttrice generale della Asl Roma 4, la Dottoressa Rosaria Marino, da pochi mesi nel ruolo.

“Durante l’incontro la dott.ssa ci ha garantito che tutti gli studenti attualmente iscritti al corso di laurea di Scienze Infermieristiche completeranno il loro ciclo di studi a Bracciano”, scrive il Sindaco Crocicchi sui social network.

“Il nostro obiettivo rimane quello di impedire lo spostamento della Facoltà da Bracciano a Civitavecchia – aggiunge –. A tal fine abbiamo concordato con la dott.ssa Marino un incontro, da fissare per la prossima settimana, con la Magnifica Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza” Prof.ssa Antonella Polimeni, che, per quanto ci riguarda, deve essere finalizzato alla revoca del provvedimento di trasferimento a Civitavecchia del corso di Bracciano”.

“Successivamente – ha poi detto il Sindaco – abbiamo incontrato in aula consiliare una corposa delegazione degli studenti della Facoltà di Scienze Infermieristiche di Bracciano, che stavano manifestando pacificamente in Piazza del Comune, per renderli edotti dell’esito della riunione svoltasi.

Resta inteso che la mobilitazione rimane attiva e che l’attenzione sarà mantenuta alta circa gli esiti di questa vicenda.

Per quello che ci riguarda continueremo ad essere dalla parte degli studenti e in difesa dei nostri territori”.