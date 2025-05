Oggi e domani festeggiamenti nel Centro Storico e alla Necropoli torna il Premio Strega

A Cerveteri Chiesa gremita per l’Ode a San Michele

“Una serata emozionante quella vissuta ieri sera, un’Ode a San Michele Arcangelo che ha unito preghiera e musica all’interno di una Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita di spettatori”, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Ai gruppi corali delle nostre parrocchie, ai musicisti e a tutti i Maestri che hanno organizzato e lavorato a questo meraviglioso momento di aggregazione per la nostra comunità, giungano i miei complimenti e quelli dell’Amministrazione comunale tutta – ha aggiunto Gubetti –. Con l’occasione, invito la cittadinanza tutta ai festeggiamenti per San Michele Arcangelo che oggi, sabato 10 maggio, e domani, domenica 11 maggio, animeranno il Centro Storico con musica, stand e tradizione”.

“In contemporanea, all’interno della Necropoli della Banditaccia, dopo l’esordio di ieri, un doppio appuntamento con il mondo dei libri: oggi il Premio Strega, con la presenza della dozzina di autori finalisti e domani il Premio Letterario Etrusco”, dice Gubetti.

“Festeggiamenti di San Michele Arcangelo cominciati giovedì pomeriggio, con la processione solenne della Statua del Santo e la Santa Messa ufficiata dal Vescovo Gianrico Ruzza: un momento notoriamente sempre molto sentito dalla città ma che quest’anno con la concomitante elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV, ha assunto un significato ancor più speciale – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – ieri la musica dei cori parrocchiali e ora inizia la parte legata ai festeggiamenti veri e propri. Con la Pro Loco di Cerveteri, tornata ad organizzare la Festa del Patrono e il lavoro straordinario degli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini, senza dimenticare chiaramente i Rioni, avremo due giorni che coniugheranno musica, spettacolo, giochi popolari e tradizione. Un ricco programma di appuntamenti per tutta la famiglia che, complice anche il bel tempo di questi giorni, auspichiamo possa portare a Cerveteri tantissime persone”.

Gli eventi in programma per la Festa di San Michele

“Se nel Centro Storico protagonisti saranno la tradizione e la musica – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – alla Necropoli spazio ai libri: oggi alle ore 18:00 il Premio Strega e domani alle ore 17:30 secondo e ultimo appuntamento con il Premio Letterario Etrusco, con tantissimi ospiti, anche di fama nazionale. Due rassegne di grande pregio che siamo onorati di poter accogliere all’interno del nostro sito Unesco, organizzate dall’Assessore Federica Battafarano, alla quale vanno i miei complimenti, insieme all’Ufficio Cultura, alla Biblioteca comunale Nilde Iotti e alla disponibilità del Parco Archeologico, che ringrazio per la disponibilità”.

Tra i tanti eventi in programma per la Festa del Patrono, oggi alle ore 17:00 al Belvedere la “Gara della Stesa & Aperitivo con vista”. A seguire, il “Pasticcere in Passerella”, dolci in gara per bontà, bellezza e simpatia! In serata tanta musica: alle ore 20:30 la Rim Cerveteri accenderà la festa con musica degli anni ’80 e ’90, mentre dalle ore 21:00, la Rino Gaetano Band in Piazza Aldo Moro farà cantare tutti con i più grandi successi del mai dimenticato cantautore simbolo di intere generazioni.

Domani invece, primo grande appuntamento fissato per le ore 16:30, con la terza edizione della Sfilata delle Carrozzelle Rionali in Via delle Mura Castellane.

A seguire, musica per le vie del Centro Storico con il Gruppo Bandistico Cerite del Maestro Augusto Travagliati. Alle 18:00 torna un’attrattiva popolare storica della Festa del Patrono: il Palo della Cuccagna, allestito all’interno del Parco della Legnara, realizzato in collaborazione con “Le Vipere della Cuccagna”.

Ancora musica in serata: alle ore 20:30 “Radiofonica.2” in concerto a Largo della Boccetta e alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro, “Miki Johnson Dj Set” con musica anni ’80 e ’90. Prima del DjSet, dal palco, sarà svelato alla città il tema dei carri allegorici della Sagra dell’Uva 2025.

Tutto il programma sia della Festa del Santo Patrono che degli appuntamenti letterari del Premio Strega e del Premio Letterario Etrusco è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it.