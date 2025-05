Per spingere la truppa di Ferretti verso la salvezza. Serve vincere contro una squadra retrocessa

Cerveteri al Galli per battere il Ronciglione, tifosi gratis –

Domenica il Cerveteri affronta il Ronciglione al Galli, con ingresso gratuito per i tifosi pronti a spingere i Cervi alla vittoria, alla ricerca del play out.

“Dobbiamo giocare allo stesso modo con cui abbiamo affrontato tutte, senza distinzioni”, dice Ferretti.

“Non inganni il Ronciglione – continua –, bisogna avere testa e gambe, ci servono i tre punti per sperare di affrontare il play out in casa.

Ci proveremo, con tre gare dal termine, non dipende soltanto da noi. L’importante è rimanere concreti, solidi, con la testa apposto.

Per esempio, il pareggio di domenica è stato un grande risultato, abbiamo offerto una prestazione spumeggiante, di rabbia”, ha detto Ferretti.

Al Galli, dunque, si spera di vedere molti tifosi, per tre gare in cui serve la spinta della tifoseria: “Sono legato a questi tifosi, come ho detto ormai più volte”, ha concluso.