Domenica 29 marzo 2026 si dorme un’ora in meno: più luce la sera, ma effetti su sonno e abitudini quotidiane
Scatta l’ora legale: lancette avanti nella notte tra sabato e domenica –
Torna l’appuntamento primaverile con il cambio dell’ora: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 entra in vigore l’ora legale in tutta Italia e nei Paesi dell’Unione europea. Alle 2:00 del mattino le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00.
Un gesto semplice, spesso ormai automatico grazie ai dispositivi digitali, ma che continua a incidere sulla vita quotidiana di milioni di cittadini.
Più luce serale, ma un’ora di sonno in meno
Con il passaggio all’ora legale si perderà un’ora di sonno, ma in compenso le giornate appariranno più lunghe e luminose, soprattutto nelle ore serali.
L’obiettivo resta quello storico: sfruttare al meglio la luce naturale nei mesi primaverili ed estivi, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale e favorendo attività all’aperto, commercio e tempo libero.
Gli effetti sul corpo e sulle abitudini
Il cambio d’orario, però, non è privo di conseguenze. Nei giorni successivi molte persone possono avvertire:
- stanchezza
- difficoltà di concentrazione
- alterazioni del ritmo sonno-veglia
Si tratta di effetti temporanei: nella maggior parte dei casi l’organismo si adatta nel giro di pochi giorni.
Un rito che divide (ancora) l’Europa
Nonostante i benefici energetici stimati nel corso degli anni, il dibattito sull’utilità dell’ora legale resta aperto. L’Unione europea ha più volte discusso la possibilità di abolire il cambio stagionale, ma finora non è stata presa una decisione definitiva.
Per il momento, dunque, il rito delle lancette avanti continua a segnare simbolicamente l’arrivo della primavera.
Prossima tappa: ritorno all’ora solare
L’ora legale resterà in vigore per tutta l’estate: il ritorno all’ora solare è previsto per domenica 25 ottobre 2026, quando si guadagnerà un’ora di sonno.
Fino ad allora, le serate si allungheranno: un piccolo cambiamento che, ogni anno, modifica il nostro modo di vivere il tempo.