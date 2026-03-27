Il coordinamento “ZittaMai” chiede al Comune un luogo simbolico contro la violenza di genere

Anguillara ricorda Federica Torzullo: proposta per uno spazio pubblico dedicato –

Anguillara Sabazia si stringe nel ricordo di Federica Torzullo, vittima di un tragico femminicidio che ha profondamente colpito l’intera comunità. In risposta a questo dramma, il coordinamento “ZittaMai”, nato dall’impegno spontaneo di donne del territorio, ha avanzato una proposta concreta: dedicare uno spazio pubblico alla memoria della giovane.

L’iniziativa arriva dopo la partecipata fiaccolata dello scorso 8 marzo, durante la quale cittadini e cittadine hanno manifestato solidarietà alla famiglia e ribadito la necessità di contrastare la violenza di genere.

La proposta prevede la piantumazione di un ulivo – simbolo di pace e rinascita – accompagnato da una targa commemorativa. Il luogo individuato è il Belvedere di via Di Domenico, nel centro storico, scelto per il suo valore simbolico e per la possibilità di diventare uno spazio di riflessione condivisa.

Il coordinamento si è detto disponibile a donare sia la pianta sia la targa, chiedendo all’amministrazione comunale di occuparsi della messa a dimora e della cura nel tempo. L’obiettivo è creare un segno tangibile e duraturo, capace di mantenere viva la memoria e sensibilizzare le generazioni future.

“Non è solo un gesto simbolico, ma un atto di responsabilità collettiva”, sottolineano le promotrici, evidenziando l’importanza di trasformare il dolore in azioni concrete. L’auspicio è che il Comune accolga rapidamente la proposta, rendendo questo spazio un patrimonio condiviso della comunità e un monito contro ogni forma di violenza.