L’Etruria scherma brilla in Polonia: Martina Della Piana è Bronzo nel Challenge di Breslavia –

BRESLAVIA – La giornata del 23 marzoresterà una data da incorniciare:nella prestigiosa cornice del Challenge Internazionale di Breslavia, l’Etruria scherma ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli mondiali, portando i propri atleti a confrontarsi in un parterre d’eccezione che vedeva schierate tutte le principali federazioni europee e mondiali di sciabola, tra cui Ungheria, Turchia, Romania, Germania, Ucraina, Stati Uniti, Polonia e Bulgaria.

Il talento dell’Etruria in pedana

La spedizione, guidata dallaMaestra Marcela Lessova, ha visto protagoniste due atlete: Martina e Valentina Della Piana.

La loro prova corale conferma l’eccellente lavoro svolto quotidianamente in sala dalla maestra Lessova, capace di preparare i ragazzi a palcoscenici di caratura internazionale.

Valentinaha sfoderato prestazioni di altissimo profilo, gestendo con carattere gironi di ferro e assalti ad alta tensione, classificandosi al 29° posto su 124 sciabolatrici nella categoria U15 (anno 2011-2012).

L’impresa di Martina Della Piana

La punta di diamante della giornata è stata però Martina Della Piana. Con una scherma lucida e determinata, Martina si è fatta strada in un tabellone difficilissimo, superando turno dopo turno i rappresentanti delle migliori scuole europee e mondiali. Il suo cammino si è concluso con la conquista di una straordinaria medaglia di bronzo nella categoria U13 (anno 2013-2014) in una gara con 106 sciabolatrici, un risultato che la proietta nell’élite della scherma giovanile e che premia la costanza, la lucidità mentale, la determinazione e il talento.

Successi anche per Viterbo

A completare la positiva trasferta della compagine italiana in terra polacca, si segnala anche l’ottima prova dell’ASD Scherma Viterbo. Anche per loro è arrivata una grande soddisfazione internazionale grazie a Tommaso Trotta, che ha conquistato un meritato bronzo nella sua categoria, confermando la qualità della scherma del litorale.

Campionato Regionale U14

Gli ottimi risultati conquistati a Breslavia succedono altri importanti risultati dell’Etruria scherma al Campionato Regionale svoltosi a Veroli il 21-22 marzo.

Dopo un girone quasi perfetto, Lucretia vince nettamente la diretta per la finalissima degli 8 e con molta determinazione vince anche l’assalto per i quarti, combattuto fino all’ultima stoccata. Perde in semifinale e conquista un ottimo BRONZO nella categoria “Ragazze” di sciabola.Nella stessa categoria, Valentina Della Piana si classifica al 7° posto.

Nella sciabola categoria “Giovanissime”, Martina Della Piana si classifica al 5° posto.

L’Etruria scherma brilla anche nel fioretto, con Beatrice Benetti e Clara Argenio che conquistano rispettivamente il 5° e il 7° posto nella categoria “Bambine”.