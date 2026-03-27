A marzo l’indice scende a 92,6: pesano timori sul futuro e peggioramento della percezione economica del Paese

Guerra e incertezza economica: crolla la fiducia dei consumatori italiani –

L’effetto della guerra torna a farsi sentire sull’economia reale, colpendo direttamente il sentiment delle famiglie italiane. A marzo 2026, infatti, la fiducia dei consumatori registra un deciso calo, scendendo da 97,4 a 92,6 punti secondo i dati diffusi dall’Istat.

Un segnale netto di preoccupazione diffusa, che riflette un peggioramento generalizzato delle aspettative e delle valutazioni sulla situazione economica del Paese. In particolare, il clima economico precipita da 99,1 a 88,1, mentre quello futuro scende da 93,1 a 85,3. In flessione anche il clima personale (da 96,8 a 94,2) e quello corrente (da 100,7 a 98,0).

Secondo gli analisti, a pesare è soprattutto il contesto internazionale segnato dal conflitto in corso, che alimenta incertezza sui prezzi, sull’energia e sulle prospettive di crescita. Le famiglie, di conseguenza, mostrano maggiore cautela nelle decisioni di spesa e una crescente preoccupazione per il futuro.

Diversa, invece, la dinamica sul fronte delle imprese, dove la fiducia registra solo una lieve flessione, passando da 97,4 a 97,3. Un dato che evidenzia una certa resilienza del sistema produttivo, sebbene non manchino segnali di difficoltà, soprattutto nel commercio al dettaglio.

Il quadro complessivo resta quindi fragile: il calo della fiducia dei consumatori rappresenta spesso un indicatore anticipatore di una possibile contrazione dei consumi, con effetti a catena sull’intera economia. In un contesto già segnato da tensioni geopolitiche e rallentamento della crescita, il rischio è che la sfiducia si traduca in una frenata più ampia dell’attività economica nei prossimi mesi.