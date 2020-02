Condividi Pin 18 Condivisioni

In dettaglio

Santa Severa, nel borgo la prima edizione del Carnevale al Castello – Tutti in maschera per il Carnevale al Castello di Santa Severa: il prossimo 22 e 23 febbraio tutto il borgo sarà pieno di attrazioni, spettacoli per bambini, sfilate, laboratori, teatro itinerante e tante altre proposte. L’evento è promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, con la collaborazione della Direzione regionale Parchi, del Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Si inizia il 22 febbraio alle ore 10.00 con l’appuntamento di Archeotrekking, che eccezionalmente per questa settimana di carnevale si svolgerà anche di sabato, alla Riserva di Macchiatonda; nel pomeriggio, i partecipanti di ritorno al castello potranno visitare il polo museale.

Alle 11:00, in sala Nostromo i bambini potranno assistere allo spettacolo teatrale Piccolo Blu e Piccolo Giallo – e altre storie di Leo Lionni, organizzato dalla Compagnia Margot Theatre, che affronta con estrema delicatezza e forza poetica i temi dell’identità, della diversità, della libertà e della multiculturalità.

Alle 14:15, in programma il Laboratorio della Natura per bambini a cura della Direzione Parchi mentre dalle 15:00, con partenza dal piazzale del Fontanile, tutto il borgo sarà animato da una Sfilata in costume medievale, accompagnata da musici con strumenti antichi e giullari, i danzatori dell’Associazione I Vireali si esibiranno in uno spettacolo di danze, sia nobili che popolari, con una descrizione storica del Carnevale nelle diverse epoche, dal Medioevo al Rinascimento, muovendosi tra le piazze dell’antico maniero.

Il giorno seguente, domenica 23 alle 10.00, secondo appuntamento con l’Archeotrekking; nel corso della giornata sono previsti anche due spettacoli teatrali itineranti per adulti e bambini, Fiabe al Castello, alle 11:00 e alle 15:00 con la messa in scena di alcune fiabe classiche italiane. I più piccoli e le loro famiglie, potranno esplorare gli spazi fiabeschi del castello baciato dal mare ed emozionarsi vivendo da vicino storie di giganti buoni, principesse guerriere, perfide streghe e bambini coraggiosi. Uno spettacolo itinerante, in cui potersi addentrare nelle atmosfere sognanti delle fiabe italiane e del loro patrimonio spesso dimenticato, che valorizza e mette in risalto la tradizione letteraria attraverso un attento e particolareggiato lavoro di ricerca e improvvisazione. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” dall’Associazione “Le Chat Noir” e coinvolgerà 16 giovani attori under 35 coadiuvati dalla giovane regista, attrice e autrice Annabella Calabrese e da Daniele Esposito.

A seguire il Laboratorio della Natura per bambini a cura della Direzione Parchi.

Nella parte esterna, sul piazzale del Fontanile sarà presente un’area food a cura dell’associazione di promozione sociale Abili Oltre, ideatrice del format Piazza della Fiducia, Mercato-Scuola Food itinerante, gestito dall’Equipaggio della Fiducia composto da giovani abili e con disabilitaÌ provenienti da varie associazioni della regione.

Tutti gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. È gradita la maschera.

L’attività di Archeotrekking è su prenotazione (max 50 persone) Tel. +39.06.39967999

