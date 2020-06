Santa Severa, il Castello diventa set cinematografico con ‘Shooting in The Castle’

Condividi Pin 6 Condivisioni

12 giovani attori under30 avranno la possibilità di affinare le loro conoscenze sul Cinema, dalla sceneggiatura al montaggio

Dal 22 al 27 giugno il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione il Comune di Santa Marinella e Coopculture, riparte dopo il loockdown con il progetto “Shooting in the Castle”, prodotto da Le Chat Noir nell’ambito dell’iniziativa “Itinerario giovani” con la creazione di due cortometraggi da realizzarsi interamente all’interno degli spazi del suggestivo maniero.

Dodici giovani attori under30 avranno la possibilità di affinare le loro conoscenze sul Cinema, dalla sceneggiatura al montaggio, realizzando interamente due prodotti audiovisivi all’interno dei suggestivi ambienti del “castello baciato dal mare”.

A coordinarli, in veste di sceneggiatore e regista, Daniele Esposito, vincitore di premi nazionali e internazionali con la sceneggiatura del lungometraggio di animazione “A Little Bullet” e regista, tra i numerosi lavori, della serie “Super Italian Family”, vincitrice del Roma Web Fest nella sezione “Comedy”. Ad affiancarlo in veste di acting coach, autrice e regista, la giovane attrice Annabella Calabrese, anch’essa ideatrice del progetto e tra i protagonisti del film “Un nemico che ti vuole bene” di Denis Rabaglia, nonché vincitrice del bando “contributi selettivi per la scrittura di sceneggiature” del Mibact con il progetto di serie tv “Dreamland”.

Rita Forzano, inoltre, una delle più importanti direttrici del Casting italiane e interprete di moltissimi film per la regia di Rossellini, Steno, Rosi e Salce, sarà ospite d’eccezione nell’organico dei docenti che affiancheranno nel loro processo creativo i dodici giovani attori, selezionati tra centinaia di richieste pervenute.

A completare il corpo docenti Tommaso Busiello, attore e Casting Director, Andrea Zuliani, regista del corto “Per Anna” in finale ai David di Donatello, Matteo Botticelli, fonico di presa diretta e sound designer, Fabrizio Gnoni, direttore della fotografia e Valentina Calabrese, assistente di produzione.

“Shooting in the Castle” è parte del programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa come centro di Posta giovanile nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. L’evento è prodotto e organizzato da Le Chat Noir, una realtà giovane ma estremamente produttiva, che nel giro di pochi anni ha prodotto spettacoli di successo (“Ctrl z – Indietro di una mossa”, vincitore del premio “Teatro de’ Servi” al Roma Comic Off 2019, “Shakespeare in wine”, “Le fiabe del Castello”, etc.) e interessanti prodotti audiovisivi (“La promessa”, cortometraggio diretto da Daniele Esposito, la web serie “Resto a casa con le fiabe”, etc.).

La Masterclass si concluderà alle ore 18.30 di sabato 27 Giugno nella splendida “Sala Nostromo” del Castello, con la proiezione dei cortometraggi realizzati e con un talk con la Casting director e attrice Rita Forzano, che insieme a Tommaso Busiello risponderà a tutti i dubbi e alle domande sulla loro professione e sul mondo del Cinema e della Tv. Arricchirà l’evento finale la proiezione dei cortometraggi “La Promessa”, diretto da Daniele Esposito e di “Per Anna”, diretto da Andrea Zuliani.

L’evento finale sarà accessibile su prenotazione obbligatoria inviando una mail a [email protected] sarà possibile assistere all’evento in streaming sui canali Facebook degli organizzatori e partecipare con domande prenotandosi via email.

La Masterclass e l’evento finale si svolgeranno in piena conformità con le norme per il contenimento del Covid19 e con le direttive regionali e nazionali.