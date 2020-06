Condividi Pin 2 Condivisioni

Maturità, il saluto del Sindaco di Manziana

“Oggi iniziano ufficialmente gli “strani” esami di maturità del 2020.

A tutte le nostre ragazze e ai nostri ragazzi impegnati in questa esperienza che non ha eguali nella storia recente va il mio in bocca al lupo e quello dell’Amministrazione Comunale.

Questo esame segna da sempre una tappa importante per la crescita di ognuno di noi e non ci sono pandemia e nuove modalità che reggano per rendere meno forti le emozioni di queste giornate.

Avete dimostrato di sapere affrontare una prova molto difficile: fare lezione a distanza nell’anno forse più cruciale della vostra vita scolastica. Non sarà quindi un lungo colloquio orale con tanto di mascherina e misure anti contagio a mettervi in crisi.

Tanti auguri… saranno minuti, ore e giorni di ansie e preoccupazioni, ma, finito tutto, vi guarderete alle spalle soddisfatti per quello che avrete fatto e vissuto e potrete affrontare il domani con slancio ed entusiasmo.

Il futuro vi aspetta!”

La nota del Sindaco Bruno Bruni