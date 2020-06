Condividi Pin 92 Condivisioni

Ladispoli, maturità rimandata al Pertini: un docente della commissione potrebbe avere il coronavirus?

Esami di maturità rinviati al liceo Pertini di Ladispoli. Mentre in tutti gli istituti scolastici la prova per i maturandi è iniziata questa mattina, all’istituto superiore ladispolano bisognerà attendere ancora.

Si spera solo fino a domani. Proprio nella giornata di ieri infatti una docente di commissione dell’istituto sarebbe risultata positiva al test sierologico, facendo così scattare l’allerta. Già nella giornata di oggi sulla donna è stato effettuato il tampone per verificare se l’infezione da covid-19 sia in corso oppure si tratti di una vecchia infezione. I risultati dovrebbero arrivare in serata così da capire il da farsi per la giornata di domani.

“La scuola ha comunicato ieri ai ragazzi, presidenti di commissione e membri interni – spiega Pinneri direttore dell’ufficio scolastico della Regione a ‘Il tempo’ – la chiusura stamane del plesso per via della possibilità molto bassa che potesse esserci un’infezione in corso. Si tratta solo di aspettare alcune ore per avere il risultato, probabilmente negativo”.

Si attende, quindi, l’esito del tampone.