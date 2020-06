Ladispoli, sabato torna ‘Roby Cleanup’: il surfer D’Amico ripulisce spiagge e fondali

Condividi Pin 0 Condivisioni

Sabato 20 giugno alle ore 11 torna l’iniziativa di pulizia delle spiagge che si svolgerà sia fuori che dentro l’acqua

Sabato 20 giugno, in occasione dell’International Surfing Day, il pluricampione di surf Roberto D’Amico sarà sul lungomare di Marina di Palo a Ladispoli alle ore 11 con il ‘Roby Cleanup, un’iniziativa di pulizia delle spiagge che si svolgerà sia fuori che dentro l’acqua.

Sui social, il campione D’Amico annuncia la sua presenza in città, spiegando come durante il lockdown la bellezza della natura ci ha sorpresi e meravigliati, riportando i delfini, “ossigenando le acque dei nostri mari e limitando la consueta ondata di inquinamento presente sulle nostre spiagge” – ha detto – “Ma, con la fase di riapertura, purtroppo, sembra di essere ritornati al punto di partenza. Ora, insieme, abbiamo l’occasione di cambiare la situazione”.



Prosegue: “Educare, in modo divertente, ad abitudini più corrette e rispettose del mondo che ci circonda sarà la finalità di questa giornata. Chi mi raggiungerà in spiaggia, potrà infatti partecipare in prima persona a una coinvolgente esperienza. Grazie al supporto della comunità locale, che si metterà a disposizione per incoraggiare i nostri sforzi, i rifiuti raccolti verranno utilizzati come mezzo di scambio. Ci saranno i barbieri di Spaghetti’s Barber Shop sulla spiaggia disposti a tagliare i capelli e Bar Malecon che offrirà bevande, in cambio di sacchi pieni di plastiche e spazzatura.

Ogni partecipante verrà premiato grazie agli omaggi offerti dagli sponsors dell’evento. Il futuro è nelle nostre mani e insieme possiamo fare la differenza”.