Un progetto che nasce dal desiderio di trasformare una crisi in una importante opportunità

Cerveteri, una Task Force di professionisti al servizio dei commercianti

Si è svolta ieri al Granatone la task force, promossa dal Comune sotto la particolare visione del sindaco Alessio Pascucci e dell’Assessore alle Attività Produttive Luciano Ridolfi, per sostenere ed accompagnare gli imprenditori di Cerveteri nel percorso di rilancio economico, messo a dura prova con l’emergenza del coronavirus.

A prenderne parte un gruppo di professionisti desiderosi di ribaltare le sorti del settore economico territoriale, attraverso un programma di vendita e finanza concreto, immediato e personalizzato dedicato alle singole imprese locali che punti a trasformare una crisi in una importante opportunità.

Un progetto immediato e preciso nato per sostenere tutte le aziende impegnate a ripartire con difficoltà.

Soddisfatto l’assessore Ridolfi:

“L’incontro è andato benissimo, molti dei partecipanti hanno già chiesto come compilare il questionario e avere un primo approccio con la task force per risolvere problemi all’interno dell’azienda e per nuovi investimenti. I professionisti coinvolti sono molto preparati ed sono già interventi su piccole medie e grandi imprese trasformarlo le difficoltà in una nuova opportunità. Il compito della politica – conclude Ridolfi – è quello di opportunità e mettere a disposizione professionisti”.