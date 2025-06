Santa Marinella: Va avanti l’accordo tra Regione e Comune sul nuovo piano di zona –

La Regione Lazio ha espresso parere favorevole sulla procedura di verifica ambientale strategica, VAS, che consentirà di accelerare l’iter definitivo per l’approvazione della convenzione del nuovo piano di zona in località Santa Severa. Prosegue quindi l’accordo procedimentale tra pubbliche amministrazioni, Regione Lazio e Comune di Santa Marinella, per la valorizzazione del patrimonio regionale ex ospedale Santo Spirito.

Un piano che permetterà la realizzazione di edilizia economica convenzionata, ovvero alloggi a basso costo, a consumo energetico completamente autosufficiente e a basso impatto ambientale, servizi, aree verdi, asilo e scuola dell’infanzia.

“Una tappa importante per la nostra Città e per questa Amministrazione, che a tasso zero e costi zero, senza dispendio di risorse pubbliche e valorizzando il patrimonio regionale, in accordo con Regione, ha reso possibile un intervento di opera pubblica strategica. Ha fatto sapere il sindaco Pietro Tidei- Con la realizzazione di edilizia residenziale miriamo a rendere accessibili le abitazioni a fasce di popolazione con redditi più bassi, garantendo un accesso alla casa anche a famiglie che non potrebbero permettersene l’acquisto. Alloggi moderni, efficienti a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Altra cosa importante- ha aggiunto il sindaco- è la valorizzazione di quei terreni del patrimonio regionale, che sono lasciati incolti, all’incuria e all’abbandono. Nasceranno servizi, scuole e parchi”.

Secondo quanto previsto, i lavori di realizzazione dovrebbero partire entro il prossimo autunno.