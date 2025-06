Cerveteri, concluso il percorso per i Giardini delle Farfalle attivati presso le scuole che hanno partecipato al progetto proposto da Scuolambiente –

Sì è concluso il percorso per i Giardini delle Farfalle attivati presso le scuole che hanno partecipato al progetto proposto da Scuolambiente. Dopo l’inaugurazione del Giardino alla Salvo D’Acquisto, all’inizio di questo mese, si è proseguito fino ai recenti eventi. Così con delle bellissime mattinate variopinte arricchite da canti poesie e disegni e lavori di ogni tipo i bambini e le maestre hanno voluto festeggiare questa bella esperienza. “Lo scopo del progetto” ha spiegato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “non era solo far conoscere il loro ciclo vitale e le loro interazioni con le piante ma anche avvicinare le nuove generazioni al rispetto e all’interesse per tutto il verde che li circonda, promuovere la consapevolezza di quanto sia necessario proteggere il verde intorno a noi perché questo loro messaggio giunga anche al mondo degli adulti” Le scuole hanno risposto con entusiasmo e hanno partecipato con numerose classi: la F e la C sezioni della scuola per l’infanzia Montessori; le sezioni C e D della scuola per l’infanzia Tyrsenia; le classi 1B, 1C, 2A, 2B, 5B della Scuola primaria Castel Giuliano Marina Cerveteri. “Ringraziamo l’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi per essersi reso disponibile alle cerimonie di premiazione dei piccoli ambientalisti di queste scuole, condividendo lo spirito di sensibilizzazione verso le nuove generazioni. A tutti va il nostro ringraziamento più sentito con un grosso applauso, per il lavoro svolto, alla Multiservizi che ha fatto tutto il lavoro di preparazione dei Giardini e naturalmente anche ai nostri volontari Tiziana, Alberto e Annarosa, è un arrivederci all’anno prossimo. Buone vacanze.”