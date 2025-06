PD Santa Marinella: “Doveroso promuovere e incoraggiare la partecipazione al Referendum dell’8 e 9 giugno –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ha aderito con convinzione all’appello del nazionale, per promuovere la partecipazione ai referendum in programma per l’8 e 9 giugno, focalizzati su temi di cruciale importanza riguardanti il lavoro e la cittadinanza. Siamo, infatti, convinti che il voto referendario rappresenti un “appuntamento democratico rilevante”, un’opportunità unica per ogni cittadino e cittadina di esercitare il proprio diritto di influenzare direttamente questioni che toccano la vita quotidiana: i diritti lavorativi e la dignità dei nuovi italiani.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Santa Marinella e di Santa Severa, affermando inoltre:

“Sabato 31 maggio, dalle 10 alle 12, saremo a Santa Severa Via della Monacella, per un volantinaggio informativo sui “5 quesiti referendari”, sarà l’occasione per confrontarsi e riflettere sui temi decisivi per il presente e il futuro, e sull’importanza di contribuire con il voto per ristabilire dignità.

“Promuovere e incoraggiare la partecipazione al referendum, infatti, – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione – è un dovere imprescindibile per il nostro partito e per ciascun cittadino consapevole. Questo gesto non solo contribuisce a ridurre la distanza tra le istituzioni e i cittadini, ma rinforza anche la base della nostra democrazia. Per questo abbiamo tenuto sempre alta l’attenzione sui temi del “lavoro” attraverso iniziative di informazione e confronto, con volantinaggio, incontri e attività social. Invitiamo tutti a informarsi, discutere e confrontarsi su questi importanti temi, sottolineando l’importanza di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese, andando a votare l’8 e il 9 giugno come un gesto di rivolta e cittadinanza attiva, di fiducia nella democrazia e di impegno per una società più consapevole e giusta, contro chi ci invita a girarci dall’altra parte per non farci decidere”

È essenziale che l’appello al voto – dichiarano i dem – proveniente dai territori e da chi li amministra giunga forte e chiaro, specialmente in un contesto nel quale alcuni esponenti del Governo e delle più alte cariche dello Stato spingono vergognosamente a non andare a votare. Far sentire la propria voce diventa ancora più significativo.

Pertanto, con forza e determinazione, chiamiamo tutti a unirsi a noi in questo importante appuntamento al voto democratico dell’8 e 9 giugno.”