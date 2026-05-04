La “Perla del Tirreno” scrigno d’arte: a Santa Marinella “Artexibition”, la mostra del gruppo PerlArte –

Grande successo per il rinomato“Tennis ClubSporting” di Santa Marinella, ancora una voltaprotagonista dellamemoria storica della Città,tradizionale ed innovativo al contempo,con la consueta ospitalità e organizzazione, cornice perfetta per“ArtExibition”, l’evento di notevole prestigio artistico-culturale, tenutosinel fine settimana di Sabato 2 e Domenica 3 Maggio 2026.Complicela brezzache danza sui chiaroscuri dipinti dalla chioma dei pini trafittidai raggi del sole, le opere hanno preso vita attraverso lo sguardo dei visitatori e il fascino della loro unicità.PerlArte,“l’arte che sgorgadal cuore del territorio”, un percorso che nasce dalla nostra Città.

Marco Mollenbeck, organizzatore generale e promotore diPerlArte, racconta con quanto entusiasmo sianata questa avventura che descrive talento e passione:

– Tutto ha avuto inizio con naturalezza e semplicità nel nostro gruppo Facebook “Noi che amiamo Santa Marinella”, di cui sono Amministratore; questo gruppo è stato pensato e creato per raccogliere l’amore deicittadini per il territorioin una sorta di “contenitore creativo fisico”, dove la bellezza potesse uscire dallo schermo e divenire realtà -.

La direzione operativa dell’evento è stata affidata a Manfredo Meomartini, che ha magistralmente curato ogni dettaglio garantendone la riuscita; Antonella Di Cataldo alla direzione artisticacon l’obiettivo elevare ed esprimere al massimo la raffinatezza della mostracurandone l’aspetto espositivo, diSilvia Amici l’elegante firma grafica e comunicativa.

L’evento ha visto protagonisti dodici esponenti del gruppo PerlArte:

Americo Taddei, Antonietta Tutino, Camillo Antonini, Caterina Matteucci, Ceramiche D’Urso, Federica Mele, Gabriela Fornelli, Giusy Giaquinto, Manfredo Meomartini, Roberta Esposito, Rosario Sivo e Silvia Amici.

A coronamento della giornata di domenica 3 Maggio si è tenuta la premiazione della Prima Edizione Torneo Doppio Femminile 2026 – Tennis Club Sporting Santa Marinella, le cui vincitrici, Federica Stazzi e DalilaNacucchi, sono state premiate dall’Artistaespositore Manfredo Meomartini con una tela dedicata alla gara sportiva a nome di tutti gli Artisti di PerlArte Santa Marinella.

Notevole la commistione di opere in esposizione: dipinti, arte orafa, arte musiva, sculture, un vortice caleidoscopio sensoriale ed esperienziale; luce, coloreed emozione, espressioni dirette dell’anima e dei sentimenti,l’essenzacreativadi “ArtExibition”, frutto del talento del gruppo PerlArte,che riunisce così artisti di diverse estrazioni e espressioni in un “unicum” che celebra la raffinatezza artistica nella Perla del Tirreno,riconducendolaai fasti del suo passato dorato, in cui Santa Marinella figuravatra le più rinomate località esclusive amate da noti artisti, scrittori, personaggi della politica, del cinema internazionale e del jet set.

La sinergia nata tra la potenza espressiva dell’arte e la direzione tecnico-logistica hannotrovatomassima espressione grazie alla sensibilità e all’ospitalità di Barbara Sbaffo che ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti a tutti gli artisti, organizzatori e visitatori:

– Lo Sporting Club è per vocazione la cornice ideale per eventi culturali e molto altro, un punto di riferimento e aggregazione per tutte le età, nel cuore della nostra bellissima cittadina. In un’ottica di continua espansione lo sguardo è rivolto al futuro; stiamo lavorando per continuare ad offrire il luogo ideale per momenti conviviali memorabili, con l’accoglienza che da sempre ci contraddistingue. Un omaggio al ricordo di mio padre Aldo Sbaffo, che mi ha trasmesso l’amore per questo luogo che si conferma il posto del cuore per tanti cittadini e affezionati -.