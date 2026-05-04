Domenica ultima gara a Fiumicino
Calcio, il Cerveteri saluta i tifosi con una vittoria: verdeazzurri vincenti sul Palidoro, promosso in Ecccellenza –
Contro il Palidoro, promosso in Eccellenza, i Cervi vincono 3 a 2, chiudendo le sfide al Galli nel modo migliore. Un risultato che conta poco, se non per ringraziare la tifoseria per il sostegno dato nel corso della stagione. E’ stata una gara di fine campionato, nulla di più. Gli ospiti sono scesi in campo con la formazione rimaneggiata, dando spazio alle secondo linee. Gara sbloccata da Dato con un destro millimetrico dalla distanza, quando si andava verso la fine della prima frazione. In rete Dato, Bezziccheri con un eurogol e Pelizzi, autore del goal vittoria. Domenica si chiude a Fiumicino , poi si parlerà di futuro.