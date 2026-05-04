Cerveteri, agriturismo e location per eventi: due sorelle alla guida de La Valle della Regina –

Nel cuore della campagna laziale, a pochi chilometri dal litorale, immersa in un paesaggio dove il verde è protagonista, si trova La Valle della Regina, una realtà che unisce tradizione familiare e visione contemporanea.

A guidare l’agriturismo sono Michela e Beatrice, due sorelle che hanno scelto di portare avanti l’attività di famiglia assumendosi una responsabilità tutt’altro che semplice: gestire una struttura ampia, articolata e orientata a un mercato competitivo come quello degli eventi.

Il loro percorso nasce da una sfida concreta. “In tanti ci dicevano che non avrebbe funzionato”, racconta Beatrice. Un passaggio che evidenzia una criticità reale nel panorama imprenditoriale: la difficoltà di affermarsi quando si è giovani e si gestisce un’attività complessa, che richiede competenze operative, organizzative e gestionali.

La gestione di una struttura come questa implica infatti una pluralità di funzioni: dalla manutenzione degli spazi al coordinamento del personale, fino alla pianificazione e realizzazione degli eventi. Un sistema che, nel tempo, le due sorelle hanno costruito e consolidato con un approccio progressivo.

“Oggi gestiamo tutta l’attività”, spiega Michela, sottolineando come l’offerta si sia ampliata e strutturata: comunioni, battesimi, cresime, matrimoni, feste private e diciottesimi, oltre alla gestione completa della banchettistica. Un modello operativo che consente di offrire un servizio integrato, elemento sempre più richiesto nel settore.

Ciò che caratterizza La Valle della Regina è il suo posizionamento: non solo agriturismo, ma location per eventi immersa nella natura, dove il contesto ambientale diventa parte integrante dell’esperienza. La cura degli spazi, l’attenzione ai dettagli e la personalizzazione degli eventi rappresentano leve strategiche in linea con la domanda attuale, sempre più orientata verso autenticità e identità.

In questo scenario, la struttura si configura come un esempio di evoluzione: da realtà familiare tradizionale a spazio esperienziale contemporaneo, mantenendo al centro il valore della relazione e dell’accoglienza.

L’invito delle due proprietarie è chiaro e diretto: aprire le porte a chi desidera celebrare momenti importanti in un contesto curato, naturale e autentico. Una proposta che si inserisce in un mercato in trasformazione, dove il fattore umano e la coerenza gestionale rappresentano elementi distintivi.

La storia di Michela e Beatrice dimostra come, anche in presenza di scetticismo iniziale, visione, continuità e capacità operativa possano trasformare un progetto in una realtà concreta e sostenibile.