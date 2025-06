Santa Marinella, il Sindaco Tidei presente alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali –

Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha partecipato quest’anno, 2 Giugno 2025, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Una folta rappresentanza di circa 180 sindaci italiani ha sfilato, e il Sindaco Tidei era presente tra loro, testimoniando il legame profondo tra i territori e le istituzioni nazionali.

Dichiarazione del sindaco Tidei

“Essere sindaco, in questo contesto, significa tradurre quei valori repubblicani in azioni concrete, sul territorio. Significa essere il punto di riferimento più prossimo per i cittadini, colui che ascolta le loro esigenze, affronta le sfide quotidiane e si impegna per costruire una comunità più forte, inclusiva e prospera. È un onore e una responsabilità immensa, che richiede dedizione, passione e la costante ricerca del bene comune. Ogni giorno, in ogni decisione, siamo chiamati a essere custodi e promotori di quella Repubblica che abbiamo celebrato con orgoglio di fronte al Presidente della Repubblica Mattarella”.