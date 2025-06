Tredici escursionisti si perdono nel bosco di Ceri

Raggiunti e recuperati dai vigili del fuoco di Bracciano

Intervento delicato per i Vigili del fuoco di Bracciano.

Alle ore 21 hanno risposto ad una richiesta di soccorso per tredici escursionisti smarriti nel bosco di Ceri. Dalle ore 09 di questa mattina gli escursionisti si erano addentrati seguendo un sentiero all’interno della fitta boscaglia. Arrivata la sera non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi perché non riuscivano più a ritrovare la strada maestra. Arrivati sul posto i Vvf, con l’equipaggio della 25A e la squadra dei specialisti SAF, speleo alpino fluviali, grazie alle coordinate GPS sono riusciti a raggiungere gli escursionisti. Nonostante fossero tutti in buona salute, il recupero è stato difficoltoso in quanto la fitta vegetazione rendeva proibitivo il passaggio verso la via di fuga.

Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.