Anche quest’anno l’Istituto “Stendhal” di Civitavecchia protagonista della Food Challenge che ha visto coinvolti 20 istituti alberghieri del Lazio. La giuria ha ritenuto che l’Istituto e i ragazzi dell’indirizzo Alberghiero “Cappannari” fossero meritevoli di una menzione speciale e li ha invitati alla manifestazione che si è svolta nella Aula Magna del rettorato dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Non solo, Lazio Innova promotore del progetto Startupper School Academy, ha voluto invitare Christian Sanfilippo ex studente del “Cappannari” e vincitore nella edizione 2021/2022 a raccontare pubblicamente la propria esperienza. Infatti, Christian, grazie a questa vittoria, ha avuto l’opportunità di fare uno stage di 6 mesi presso il ristorante la Pergola (3 stelle Michelin) sotto la guida dello chef Heinz Beck all’interno del prestigioso hotel “Rome Cavalieri Waldorf Astoria” appassionandosi ancora di più alla pasticceria. Successivamente ha seguito un corso altamente professionalizzante presso il Gambero Rosso e ha all’orizzonte un progetto che gli consentirà di crescere ancora di più nella pasticceria e nell’arte bianca. L’occasione è stata particolarmente interessante in quanto si è potuta festeggiare la chiusura del PCTO Startupper School Academy, che proprio quest’anno compie 10 anni e celebrare i giovani talenti insieme ad altri 500 studenti di tutte le scuole partecipanti della regione. In questa occasione oltre agli studenti delle classi 4 A e 5 A Alberghiero che hanno ricevuto la menzione speciale, erano presenti anche gli studenti delle classi 3B e 5A B indirizzo Turistico Croce che hanno partecipato al progetto Startupper School Academy “Turismo Sostenibile” con 2 interessanti strat up per promuovere il turismo nel nostro territorio. “Siamo molto orgogliose dei nostri studenti” hanno dichiarato le insegnanti dello Stendhal “le loro professionalità, nel corso degli anni, hanno dato un importante contributo alla crescita del nostro territorio e le nuove generazioni promettono di portare innovazione e creatività nel campo del turismo e della ristorazione”.