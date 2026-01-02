Santa Marinella, Tidei: “Quasi 10 milioni di finanziamenti pubblici a rischio perdita totale” –

“Il futuro del Comune di Santa Marinella si trova ad un bivio pericolosissimo”. Così l’ex Sindaco Avv. Pietro Tidei lancia un duro monito sullo stato di paralisi amministrativa in cui versa attualmente la Città. Il rischio, concreto ed imminente, è la perdita totale di quasi 10 milioni di euro tra fondi PNRR e mutui già deliberati, con conseguenze devastanti per le casse comunali e per i servizi ai cittadini. Il nodo centrale riguarda la natura della gestione commissariale. Secondo Tidei, il Commissario di Governo, pur nella sua autorevolezza, non può per legge supplire alle funzioni straordinarie necessarie per la gestione dei fondi europei.

“Il mancato rispetto delle “milestone”, sottoscritte nel 2022 – spiega l’Avv. Pietro Tidei – potrebbe comportare la perdita dei finanziamenti e l’obbligo a restituire le somme già incassate. Con un’esposizione finanziaria di oltre 7 milioni di euro, il rallentamento degli atti burocratici potrebbe generare un danno erariale senza precedenti. Nel mirino, le scadenze cruciali del 31 dicembre 2025, dell’imminente 31 marzo 2026, seguito dal 30 giugno 2026. Senza una Giunta ed un Consiglio, non sarà possibile rendicontare le spese nei tempi”. Tidei punta l’attenzione sui cantieri ormai pronti a fermarsi. “Oltre 9 milioni di euro di investimenti sono oggi in bilico, cifre allarmanti per opere la cui programmazione è stata interrotta il 27 novembre 2025. Fondi PNRR (Missioni 4 e 5) – Totale € 6.008.000

Asilo nido Prato del Mare: € 1.300.000

Scuola materna Via delle Colonie: € 1.430.000

Mensa scolastica Via delle Colonie: € 350.000

Asilo nido Via delle Colonie: € 1.128.000

Scuola materna Via della Conciliazione: € 1.300.000

Pista ciclopedonale: € 1.800.000 e Mutui già deliberati nel 2025 (CDP e ICS) per un totale di € 3.900.000:

Ponte Ferroviario V. Valdambrini: € 1.600.000 (messa in sicurezza urgente)

Torre Chiaruccia: € 700.000 (degrado strutturale ed erosione)

Impiantistica sportiva/Disabili: € 1.600.000.

Importanti finanziamenti rischiano di andare perduti. “Serve una guida nel pieno dei poteri – conclude l’ex Sindaco Tidei – La gestione ordinaria del Commissario Prefettizio, Dott.ssa Toscano, prevista fino a giugno 2026, non può farsi carico della complessità tecnica e politica di queste partite. Non possiamo permettere che anni di programmazione virtuosa vengano vanificati. Senza un intervento immediato, quella che sarebbe dovuta essere “la stagione del rilancio” si trasformerà in un fallimento devastante che, al contrario, potrebbe pesare sulle spalle dei cittadini per i prossimi decenni”.

La nota dell’Avv. Pietro Tidei