Paolacci attacca: “La Braccianese dai due volti, riasfaltato il tratto di Bracciano, in pessime condizioni quello di Cerveteri. Cosa aspettiamo?” –

Si spera, si augurano gli automobilisti che per il 2026 la Settevene Paolo, in arte la Braccianese, si rifaccia il look. Impensabile, dopo anni, che l’arteria che collega Cerveteri a Bracciano sia un pericolo per chi guida.

“C’è da fare una distinzione – afferma il leader del centro destra a Cerveteri, Gianluca Paolacci – La strada che è di pertinenza del comune di Bracciano è stata riasfaltata, quella la cui titolarità e del comune di Cerveteri è in pessimo stato, piena di buche, impraticabile. Quindi il problema non è degli enti terzi, dal momento che la Braccianese, nei tratti di competenza del comune cerite è disseminata di buche , che obbliga gli automobilisti a fare delle gimkane, se non a fermarsi e rallentare bruscamente per evitare danni sia a cose sia a persone. Si intervenga in un’arteria che è molto importante per il traffico, in considerazione che le ambulanze per andare all’ospedale di Bracciano, devono transitare da lì”.