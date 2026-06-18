Yoni Passon lascia Cerveteri. La prima donna Carabiniere in servizio in città andrà all’Ambasciata italiana a Washington

Era arrivata a Cerveteri nel marzo del 2020. In piena crisi pandemica. In un momento difficile per tutti. Per la città, per le istituzioni e per le forze dell’ordine. Chiamate a garantire presenza, sicurezza e rispetto delle regole in una fase senza precedenti. Yoni Passon, originaria del Friuli, è stata la prima donna Carabiniere in servizio a Cerveteri. Una presenza che, come ha ricordato la Sindaca Elena Gubetti in un post pubblicato sui social, ha rappresentato un passaggio importante anche dal punto di vista simbolico.

Oggi l’Appuntato Passon lascia la città per una nuova destinazione. Prenderà servizio presso l’Ambasciata italiana a Washington, dove si trasferirà con tutta la sua famiglia. Un incarico di prestigio, che chiude una fase importante del suo percorso professionale a Cerveteri, e ne apre una nuova, dall’altra parte del mondo.

Nel suo messaggio, la Sindaca Gubetti ha voluto ricordare non soltanto il ruolo istituzionale svolto da Yoni Passon, ma anche il lato umano di questi anni di lavoro condiviso. “Sono trascorsi poco più di sei anni da quel giorno. Io sono stata eletta prima donna sindaco della nostra città nel 2022 e in questi anni di lavoro condiviso ho imparato a conoscere non solo la professionista, ma la donna che sta dietro la divisa. Una madre di 4 figli, capace di conciliare una vita familiare intensa con un impegno costante e instancabile”. Parole di riconoscenza per il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, al servizio dello Stato e della città. “A lei giunga il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto al servizio dell’Arma dei Carabinieri, dello Stato e della nostra città, dove ha garantito legalità, sicurezza e rispetto delle leggi”.

La sindaca ha poi rivolto all’Appuntato Yoni Passon un augurio per il nuovo incarico negli Stati Uniti, esprimendo la speranza che possa portare con sé un ricordo speciale di Cerveteri. Nel post, Gubetti ha anche rivolto un ringraziamento al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerveteri, il Luogotenente Carica Speciale Franco Di Ruscio. Definendolo una figura sempre presente, con la quale esiste un rapporto costante e proficuo di collaborazione istituzionale.