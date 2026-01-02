Droga, arresti tra Sicilia e Civitavecchia – la nota stampa:

Questa mattina a Siracusa, Catania e Civitavecchia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati in fase esecutiva dai Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno tratto in arresto sei persone. Gli indagati, di età compresa tra i 32 e i 46 anni, tra cui una donna, sono ritenuti gravemente indiziati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata notificata a due degli indagati presso le case circondariali di Siracusa e Civitavecchia, dove sono ristretti per altra causa.

L’operazione si inserisce in una più ampia indagine che, il 10 dicembre scorso, ha già portato all’arresto di 11 persone appartenenti ad un gruppo criminale attivo ed operante nel siracusano che gradualmente aveva acquisito il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti in città, in particolare in un quartiere attiguo alla stazione ferroviaria, e al sequestro di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 500.000 mila euro. Per due degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre gli altri quattro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.